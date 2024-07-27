奧運射擊／哈薩克奪本屆第1面獎牌！10公尺空氣步槍銅牌戰勝德國
巴黎奧運開幕式熱鬧落幕後，各項賽事都逐步開始進行。而就在今（27）日午間，混合團體10公尺空氣步槍項目，率先進行決賽。在壓軸的金牌戰之前，銅牌戰由德國的組合Ulbrich Maximilian、Janssen Anna交手哈薩克Satpayev Islam、Le Alexandra組合，最終，哈薩克以懸殊的總回合數17：5擊敗德國，成為混合團體10公尺空氣步槍項目的銅牌。同時，也是本屆巴黎奧運出爐的第一面獎牌。
記者林之越/綜合報導
哈薩克戰德國 中段拉開差距
混合團體10公尺空氣步槍項目，預賽總共28個個組合中晉級而出的前4名，分別為中國、韓國、哈薩克以及德國組合，中國組合黄雨婷、盛李豪在預賽射出總分632.2分暫居第一，韓國的朴河俊、金智賢以631.4分緊追其後，而哈薩克的630.8分、德國的629.7分則分別列居第3、4名。決賽確定由前2名中國、韓國組合交手，決定金牌獎落誰家，而第3、4名也需要進行銅牌戰。
銅牌戰中，哈薩克組合 Islam、Alexandra在前5回合交手中取得微幅領先，不過德國一路緊追，兩方戰成6：4。但在進入6回合以後，哈薩克憑藉穩定得分，持續拉開分差，最終以17：5大比分擊敗德國，收下混合團體10公尺空氣步槍項目銅牌。