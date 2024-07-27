2008北京奧運中華隊慘敗中國！蔣智賢賽後痛哭失聲　首度解密真相

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北京奧運是中華隊最受期待的一屆賽事，由總教練洪一中領軍，陣中還有張泰山、彭政閔、陳金鋒等好手，加上前一年八搶三資格賽，中華隊靠著高國輝（羅國輝）、林哲瑄、蔣智賢等職棒搭配業餘、小聯盟好手混合的「黃金世代」好手出擊，順利進到北京奧運。
而北京奧運還有張誌家、曹錦輝、陳偉殷等好手加入，團隊人才濟濟，但在8月15日出戰中國隊比賽，前一天晚上跟加拿大打到天昏地暗的中華隊，不到8小時就又要再對陣地主中國隊，當時連「恰恰」彭政閔也說「完全睡不飽」，加上張泰山因為藥檢未過，退出選手名單，本屆將以23人參賽。
在一切天時、地利都不允許下，中華隊雖然一度以7:3領先中國，但卻因為後援投手無法守成，雙方逼入延長賽「突破僵局制」，不料12局下半，中國隊滿壘後，陽建福先三振中國隊李磊，接著被王超擊出安打，追回1分。之後兩人出局，孫嶺峰獲保送，侯鳳連在滿壘情況下擊出右外野安打，一棒打下2分，雙方平手，中華隊張建銘接到侯鳳連擊出的球雖立刻回傳，卻打到二壘手蔣智賢臀部，又無人補位撿球，孫嶺峰奔回本壘，中國隊逆轉勝。
賽後中華隊休息室一片寂靜，不少球員都哭了，張泰山也曾說，「蔣智賢賽後哭最慘」，而回顧16年前的奧運夢，蔣智賢仍感慨，當時的確想要補位，但也沒辦法。
蔣智賢今受訪首度解密，他說：「因為球打出去，我要去一壘補位，這也是我之前的觀念，但我只聽到『球、球.....』卻來不及，手也無法反應，所以才打到我的屁股。」
雖然已經過16年的時光，但2008年中華隊輸給中國，依舊是被認為是「國恥」，蔣智賢也已經擺脫這樣的罵名，但他依舊記得，也十分惋惜最後那一球，如今他看到棒球未來可能回歸奧運，心中還是很開心，但也希望自己未來這樣的例子，可以給中華隊學弟更多警惕。
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