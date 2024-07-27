吳宗憲認了分居張葳葳！不想談34年婚姻現況 「獨居非常多年了」
綜藝天王吳宗憲和圈外人張葳葳結褵34年，育有3女1子，今（27）日他和獨子鹿希派、陳守恩，岑妮與Amber出席藥妝店一日店長活動，被問及日前自爆獨居，大方承認和老婆早分居一段時間，「現在是獨居，這個狀態非常多年了！」一旁的鹿希派顯得尷尬，不敢多言。
記者楊穎軒／綜合報導
吳宗憲16日在陳曉東的記者會脫口「我一個人住」，今天再次提到自己獨居，「現在把兩（房）間打通65坪，大約130坪，裝潢成回到家就可以開始脫衣服的狀態，躺到沙發就可以看電腦」，坦承此狀態已經維持很多年，一向侃侃而談的他，對妻子及婚姻現狀的話題相當低調，「不要問葳葳姐這個問題，一切都好，她現在是虔誠的基督徒，一心在教會活動。」
至於舊愛陳孝萱日前造訪女兒吳姍儒（Sandy）開的咖啡店，吳宗憲嘆氣：「我20幾年沒有看到她了！當一個男人戀愛時，已結束20多年了，到今天沒有講過一個人家的不好，忍耐自己吞進去，自己扛起來，我迅速轉身離開，不想讓妳看到我流淚的雙眼。」
而被問到大巨蛋開唱的議題，吳宗憲認為大巨蛋應該以舉辦演唱會為主，球賽為輔，「搞到現在，杰倫也不開，台灣球場很多，但是並不需要每天4、5萬人看球，台灣藝能界退步，就是沒有香港紅磡體育館，你看香港創造出一大堆巨咖，台灣只有豬哥亮的秀可以看，根本官商勾結！」
吳宗憲繼續開砲：「這些人（官員）真的智X，這麼大的場館怎麼會放在忠孝東路四段，五段，什麼咖，我是因為我是永遠的小老百姓才這樣說，我才不選舉。」