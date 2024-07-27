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直出不修圖！AI美女李珠珢「私下真實面」曝光　三振舞爆紅登台

▲韓人氣啦啦隊女神李珠珢（最右）被封AI美女，三振舞爆紅來台，粉絲一睹風采用手機直拍不修圖，私下真實面曝光。（圖／讀者提供）
▲韓人氣啦啦隊女神李珠珢（最右）被封AI美女，三振舞爆紅來台，粉絲一睹風采用手機直拍不修圖，私下真實面曝光。（圖／讀者提供）

記者林奕如／台北報導

19歲韓籍啦啦隊女神李珠珢被粉絲譽為「美到像AI」，因為洗腦的三振舞爆紅到台灣，她今（27）日隨隊在台北大巨蛋亮相，吸引不少媒體關注，粉絲人潮也擠爆現場，準備一睹女神風采，不同於專業的攝影相機，粉絲們用手機拍攝，一系列的「生圖」曝光，直出不修圖，更能展現女神「真實一面」。

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其實李珠珢人紅是非多，面容精緻的她，爆紅之後狂被起底，有網友挖出李珠珢過去的應援影片，臉蛋有嬰兒肥、身材較圓潤，眼睛比較小等，覺得她的長相和現在有落差，猜測是否去整形，但也有人認為女大18變，妝容和髮型也有影響，現在她也才19歲，還會再長開。

▲直出不修圖！李珠珢被封AI美女「私下真實面」曝光 三振舞爆紅來台。（圖／讀者提供）
▲▼李珠珢（最右）因為三振舞爆紅，她坦言自己也很驚訝。（圖／讀者提供）
▲直出不修圖！李珠珢被封AI美女「私下真實面」曝光 三振舞爆紅來台。（圖／讀者提供）
富邦悍將7月27、28日在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，兩日都邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場。李珠珢此次隨隊訪台交流，她說：「第一次來到大巨蛋，不只是球員休息室，就連啦啦隊的休息室的設施都很便利，一進來就被大巨蛋的規模嚇到了。」

因為三振舞爆紅，李珠珢自己也很驚訝，「因為那個影片這樣爆紅，是自己意想不到的，但是因為這樣多了很多支持自己的粉絲，感覺很感謝。」起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」此行總共6名成員來台，包含隊長金韓拿、李珠珢、鄭嘉睿、朴信妃、朴星垠和劉世彬，不僅會與富邦悍將Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上應援舞台，帶來原汁原味的起亞虎韓式應援「三振舞」。

▲直出不修圖！李珠珢被封AI美女「私下真實面」曝光 三振舞爆紅來台。（圖／讀者提供）
▲▼李珠珢（最右）面容精緻被封AI美女，目前才19歲。（圖／讀者提供）
▲直出不修圖！李珠珢被封AI美女「私下真實面」曝光 三振舞爆紅來台。（圖／讀者提供）
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生　日：2004年7月24日（19歲）
身　高：170cm
血　型：AB型
出　道：2023年
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）

▲直出不修圖！李珠珢被封AI美女「私下真實面」曝光 三振舞爆紅來台。（圖／讀者提供）
▲起亞虎啦啦隊將在27、28日富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日登場，最右為李珠珢。（圖／讀者提供）

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