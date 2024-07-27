直出不修圖！AI美女李珠珢「私下真實面」曝光　三振舞爆紅登台

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富邦悍將7月27、28日在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，兩日都邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」到場。李珠珢此次隨隊訪台交流，她說：「第一次來到大巨蛋，不只是球員休息室，就連啦啦隊的休息室的設施都很便利，一進來就被大巨蛋的規模嚇到了。」
因為三振舞爆紅，李珠珢自己也很驚訝，「因為那個影片這樣爆紅，是自己意想不到的，但是因為這樣多了很多支持自己的粉絲，感覺很感謝。」起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」此行總共6名成員來台，包含隊長金韓拿、李珠珢、鄭嘉睿、朴信妃、朴星垠和劉世彬，不僅會與富邦悍將Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上應援舞台，帶來原汁原味的起亞虎韓式應援「三振舞」。
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生 日：2004年7月24日（19歲）
身 高：170cm
血 型：AB型
出 道：2023年
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）