奧運快訊／太強！林真豪連續技一波帶走 擊敗哥國Lasso晉級16強
巴黎奧運柔道賽事今（27）日正式展開，「柔道男神」楊勇緯傳出捷報挺進8強後，台灣柔道女子48公斤級好手林真豪緊接著登場，32強淘汰賽首戰哥倫比亞Erika Lasso，林真豪先是一個足技拿下半勝，接著銜接壓制以10秒寢技拿下一本（IPPON），以10：0擊敗哥倫比亞選手Lasso拿下勝利，不到3分鐘終結比賽，順利晉級16強。
特派記者路皓惟/巴黎報導
比賽一開始，雙方互相搶手，接著林真豪以大內割進攻，整體Lasso打得較為被動。隨後，林真豪運用右腳單腳控制，並銜接寢技，將Lasso牢牢壓制在地，整場比賽過程不到3分鐘，林真豪便以一個漂亮連續技取得一本，以10：0的完勝對手。
上屆東京奧運林真豪雖然無緣站上頒獎台，但拿下第7名也是我國在該量級的最佳成績。本屆第二度征戰五環殿堂，林真豪表示本次目標瞄準頒獎台，也希望能最好一面拿出來。
林真豪小檔案
姓名：林真豪
項目：柔道女子48公斤級
年齡: 1997年10月26日（26歲）
身高體重:156公分、48公斤
重要國際賽成績：
2014亞洲台北青少年柔道公開賽女子48公斤級金牌
2017東亞青年暨青少年柔道公開賽女子48公斤級銅牌
2019亞洲台北柔道公開賽女子48公斤級銅牌
2020東京奧運女子48公斤級第7名（台灣柔道史該量級最佳成績）