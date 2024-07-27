NOWnews政青春營隊 學生談性平議題「會繼續關心下去！」
《NOWnews今日新聞》今（27日）舉辦政青春營隊「性平跨世代 青年好歸me」，邀請台北市議員苗博雅以及熱血公民教師黃益中來到遊戲橘子總部普橘島分享性別平權看法，現場許多學青年參與座談，還有同學已是第2次報名NOWnews政青春營隊，對於公共議題直言：「會繼續關心下去！」
文/王文萱
「平常就有關心公共議題！」就讀銘傳大學公共事務與行政管理學系的劉雨昇說，自己時常和周遭朋友討論議題，各種不同角度的公共事務都曾參加過，像政黨活動也曾參與，「聽聽不同聲音，了解不同心聲。」他指出，很多公共事務都是一點一點地擴散，像今天討論的性別平等，也是他關注許久的議題，透過這次的活動也讓他認識更多朋友，了解更多想法，很值得。
來自苗栗高中即將升高中二年級的曾筠喬表示，她在網路上看到《NOWnews今日新聞》政青春營隊的活動，覺得有興趣就報名了。她指出，來賓黃益中分享的玫瑰少年葉永鋕影片，她曾在學校看過公民老師分享，藉此機會學到一課，她很高興有機會能和同學們暢談性別議題，雖然特地從苗栗北上參加，但參與公共事務讓人獲益良多，會繼續關心下去。
就讀中興大學法律系的余祐安表示，上個月就參加過政青春營隊活動，今天聽到苗博雅分享的性平案例，讓他深刻了解到，任何社會地位不對等的情況下，若有不同想法，可以勇於表達，但也要在互相尊重的情況下達成，「我們是活在這個社會框架底下，一出生就會這樣感覺很正常」，但他強調，不要急著改變別人，先從慢慢表達自己開始，試著讓大家接受更多不同的想法。
NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案
《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。
「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。
2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94