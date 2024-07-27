和仁=崇德「嚴重土石流」淹沒軌道　台鐵估北迴線延後5天搶通

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另台鐵表示，已指派高階主管加入搶修團隊，強化安全措施，並將再增調人力及機具，並調整監控設備，期能縮短搶修時間。
另為加強服務旅客，在北迴線尚未搶通前，台鐵每日加開宜蘭=和平及花蓮=崇德間各8列次區間車，行車資訊如下：
1、 開行宜蘭=和平間班次：
(1) 4114次 (宜蘭往和平，06:45開、07:49到)。
(2) 4133次 (和平往宜蘭，08:20開、09:21到)。
(3) 4184次 (宜蘭往和平，15:25開、16:36到)。
(4) 4033次 (和平往宜蘭，17:03開、18:06到)。
(5) 4206次 (宜蘭往和平，17:56開、18:58到)。
(6) 4216次 (宜蘭往和平，19:00開、南澳=和平間延長行駛)。
(7) 4046次 (宜蘭往和平，21:05開、22:03到)。
(8) 4043次 (和平往宜蘭，23:20開、00:21到)。
2、 開行花蓮=崇德間班次：
(1) 4133次(花蓮往崇德，07:36開、07:58到)。
(2) 4114次(崇德往花蓮，08:14開、08:38到)。
(3) 4179次(花蓮往崇德，11:27開、11:49到)。
(4) 4180次(崇德往花蓮，12:00開、12:23到)。
(5) 4217次(花蓮往崇德，15:42開、16:04到)。
(6) 4184次(崇德往花蓮，16:52開、17:17到)。
(7) 4139次(花蓮往崇德，19:35開、19:58到)。
(8) 4140次(崇德往花蓮，20:15開、20:36到)。
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