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熱帶系統朝台灣靠近！強度持續增強、成颱機率　下週這兩天雨最猛

▲菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中，朝台灣接近的過程中有機會生成熱帶性低氣壓。（圖／記者朱永強攝）
▲菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中，朝台灣接近的過程中有機會生成熱帶性低氣壓。（圖／記者朱永強攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（28）日低壓帶遠離，環境轉為東南風，降雨減少，南部及花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中，朝台灣接近的過程中有機會生成熱帶性低氣壓，不過由於發展空間受限，預估增強為颱風的機率低，下週一、下週二最靠近台灣。

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中央氣象署預報員張承傳指出，明（28）日低壓帶遠離，降雨減少，南部及花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地方有午後局部短暫雷陣雨，中南部山區、北部山區、西半部山區有午後局部大雨機率，清晨到上午西半部留意降雨。明天各地溫度上升，東部約攝氏31度至32度，其他地區攝氏33度至34度。

▲由於下週一、下週二（29日、30日）低壓靠近台灣，東部、南部有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機會。（圖／中央氣象署提供）
▲由於下週一、下週二（29日、30日）低壓靠近台灣，東部、南部有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機會。（圖／中央氣象署提供）
菲律賓東方海面低壓發展，下週一、下週二（29日、30日）抵達台灣附近，接近台灣的過程中有機會增強，生成熱帶性低氣壓，不過由於發展空間有限，接近台灣成颱風機率低。

由於下週一、下週二（29日、30日）低壓靠近台灣，東部、南部有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機會，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部留意大雨。

下週三（31日）後環境轉為西南風，太平洋高壓增強，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下週三後溫度升高，各地高溫約攝氏34到35度。

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