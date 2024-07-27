「8頭身宋慧喬」抓男演員翹臀：我的手好有力 挨轟性騷擾
南韓女演員鄭佳恩曾參演《主君的太陽》、《千次的吻》等戲劇，她的外型亮麗，擁有173公分高䠷身材，有「8頭身宋慧喬」之稱。近日鄭佳恩在IG貼出與男演員排演舞台劇的照片，畫面中手摸著男方的翹臀寫下：「我的手好有力很喜歡！」令韓國粉絲痛批簡直性騷擾，事後她也趕緊撤掉照片道歉。
記者許芷芸／綜合報導
鄭佳恩近期即將出演劇團戲劇《Boeing-Boeing》，25日她在IG曬出了自己排練話劇的照片，畫面中，可見鄭佳恩擺出了擁抱男方的姿勢，一手放在男演員的翹臀上，臉上笑得燦爛，配文寫下：「排練話劇時，我的手很有力！」
照片曝光後，立刻遭到韓國粉絲謾罵，認為她很不尊重男演員，文字帶有性騷擾意味。26日鄭佳恩緊急刪掉引發爭議的文章，並在IG發文致歉：「我在《Boeing-Boeing》舞台劇練習中，上傳了其中一幕戲份，但因為我輕率的發言讓大家感到不舒服，以後會更慎重注意我的言語與行動，我會更小心。」她解釋手摸男演員翹臀並非刻意，而是演戲需求，只是她的文字用詞不當，強調不會再發生類似事情。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110