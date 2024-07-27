凱米重創高雄 陳其邁建議總統高市即日農產業全品項救助
總統賴清德26日前往高雄旗美區關心凱米颱風造成的農業損失，除肯定市府及農會在農業的努力及災防的整備外，也希望後續中央地方能協力幫助農民盡速完成災後復耕，農業部即於26日公告高雄全品項現金救助，自7月27日起至8月5日止（假日不休息）受理農民申報救助。
記者郭凱杰／高雄報導
凱米颱風災損，經陳其邁市長向總統賴清德建議，農業部已於26日公告高雄農產業全市全品項救助，並提供低利貸款及免息半年，肥料資材等相關補助，同時呼籲農民踴躍投保農業保險，保費由中央補助5成，高雄市府加碼3成，農民僅需自付2成，就能在災害時獲得更多保障。
高雄地區自7月24日起受到凱米颱風強風豪雨影響，多達10區有10級以上陣風，茂林區更出現13級強陣風，單日雨量超過1354毫米，各產區也造成嚴重淹水災情，到7月27日上午10點，累積農損已超過1億，各公所持續查報中，加速確認農業災情。
農業局呼籲受災損失2成以上之農友，務必於8月5日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，市府將全力協助與加速勘災與現金救助發放；農友復耕若需貸款，也可洽當地農會辦理。