雪橇犬太兇遭送訓犬師調教！主人怒：不聽話就安樂死 結局太糗了
我家的狗怎麼這麼兇？一名飼主家裡養了一隻阿拉斯加雪橇犬，不僅情緒非常不佳，甚至兇起來還會咬主人，讓該名飼主感到非常苦惱，於是花錢將其愛犬送到訓犬師那裡調教，希望能夠讓愛犬脾氣好一點。沒想到訓犬師才剛檢驗雪橇犬的情況，就氣個半死，直言飼主真的非常不專業。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主家裡養了一隻阿拉斯加雪橇犬，目前7個月大，由於牠經常會過度的護食，且只要兇起來甚至還會想要咬主人，於是該名飼主想到辦法，就是花人民幣1000多元（約新台幣4500元）將愛犬交給訓犬師，希望交給專家整頓，如果真的教不好就要給牠安樂死。
而當訓犬師一開始接觸該雪橇犬時，該雪橇犬就立刻露出兇狠的神情，不過當他把狗糧放進碗中之後，阿拉斯加雪橇犬卻突然開始暴風狂吃，連掉在地上零散的飼料也當沒放過，讓訓犬師馬上知道其原因，發怒對飼主說：「你這狗在家根本沒吃飽，送來我這吃飯？」
訓犬師後來又繼續抓了好幾把飼料放到狗碗裡，並且輕踢雪橇犬幾下，發現雪橇犬根本沒空理他，也沒有出現護食或兇人的反應，只顧自地埋頭一直吃飼料。讓訓犬師無奈的說「你有1000多可以買多少袋狗飼料，結果卻是選擇把他送到我這裡」質疑飼主養狗非常不專業。
影片在網路上被分享後，不少網友紛紛回應「本來以為是窮兇，結果是極餓」、「可以花千元請訓犬師，卻不知道自己的狗吃不飽....這個飼主真的要加油」、「特別把狗送到訓犬師那裡吃飯，真的超好笑www」、「就想說雪橇犬怎麼會這麼兇，原來是餓到不行，飼主真的該羞愧！」