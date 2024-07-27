超級富二代前進巴黎奧運！比爾蓋茲女婿出戰馬術 代表埃及出賽
4年一度的奧運盛事已於台灣時間今（27）日凌晨在法國巴黎拉開帷幕，據估計約有1萬位全球運動員齊聚，要在各個項目上爭奪榮譽彼此廝殺。而這其中有幾位「超級富二代」特別受到矚目，包括微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的女婿納薩爾（Nayel Nassar）也有參加馬術項目，代表埃及出戰。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《商業內幕》報導，這次巴黎奧運的3大「富二代」分別是蓋茲女婿納薩爾以及兩位美國網球女將納瓦羅（Emma Navarro）與皮古娜（Jessica Pegula）。
納薩爾是埃及裔美國人，從小學習馬術，據稱5歲就會騎馬，是一位職業馬術家，東京奧運也曾參賽，在馬術場地障礙賽中獲得第24名，這次是他第二度參與奧運盛事。除了親自下場騎馬，納薩爾也與妻子、蓋茲長女一起在佛羅里達州經營多間馬術訓練相關設施。
至於另兩位美國網球女將，納瓦羅的父親（Ben Navarro）是金融集團Sherman Financial Group的創辦人，根據富比世2024年資料，納瓦羅的父親身家高達15億美元，且納瓦羅的父親大力支持女兒的網球生涯，於2022年直接買下美國辛辛那提網球公開賽（Cincinnati Open）的主辦權。
皮古娜的父親（Terrence Pegulal）更是位重量級億萬富翁，根據富比世2024年資料，皮古娜的父親身家高達68億美元，同時身兼美國冰球聯盟（NHL）布法羅軍刀隊以及美式足球聯盟（NFL）水牛城比爾隊的老闆，不過他投資經營的涉獵領域雖廣，卻沒有插足到女兒的網球界。