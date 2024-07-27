台中山線績優里鄰長獲獎表揚 副市長：守護里鄰安定力量

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鄭副市長表示，台中市29區共有625位里長及1萬2,524位鄰長，各位里鄰長長期協助市府各項政令宣導，讓市民家人更加瞭解市政，並體會到市府的溫暖及盧市長對市政的用心。過去3年疫情期間，里鄰長可說是區里防疫的最堅強後盾，在汛期或颱風季，里鄰長更是不眠不休加強巡視里內排水系統，或通報路樹傾倒、斷枝緊急排除等，可說是守護鄰里社區的安定力量。
民政局長吳世瑋指出，此次獲獎人員在里鄰及民政、役政業務推動上，都有相當傑出表現。其中，大雅區三和里長廖顯彬連續服務年資逾26年，擔任多項要職為地方發聲，為里民與政府間最佳溝通橋梁。此外，廖里長擔任調解委員多年，處世圓融、力求和諧，調解案件成立率高，獲獎無數，堪稱「大雅公道伯」，深受里民信任及愛戴。另28年次的石岡區德興里長劉紀雄，為全市最年長里長，秉持「活到老，服務到老」的精神，為地方奉獻心力，備受里民敬重。
吳局長提到，服務年資逾11年的豐原區大湳里長張鳳茹，愛護里民、待人和善，深耕地方親力親為，並積極推廣地方宗教文化活動傳承，亦熱心公益行善助人，里內曾有獨居老人因使用瓦斯煮食失火，張里長自掏腰包致贈電鍋，後該名長者因房屋老舊，屋頂崩塌漏水，張里長更協助向公所社會課申請修繕費用，同時協助負擔屋內簡易裝潢費用，一直照顧到該名長者過世，展現濟弱扶傾、行俠仗義的現代俠女風範，深受里民讚許。
民政局說明，里鄰長是市府團隊和市民溝通的重要橋梁，扮演舉足輕重的角色，更是守護社會安定的力量，感謝里鄰長及民政、役政人員耐心傾聽市民的心聲，深入鄰里提供暖心的服務，期許未來持續與市府協力合作，逐步落實「富市台中、新好生活」的城市願景。