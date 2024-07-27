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台鋼出局！李珠珢立刻起身跳「大巨蛋版三振舞」　粉絲暴動：太香

▲李珠珢今（27）日登上台北大巨蛋應援，在台鋼雄鷹出局時與富邦悍將的成員大跳「大巨蛋版三振舞」，讓粉絲暴動喊：「太香！」（圖／記者林柏年攝）
▲李珠珢今（27）日登上台北大巨蛋應援，在台鋼雄鷹出局時與富邦悍將的成員大跳「大巨蛋版三振舞」，讓粉絲暴動喊：「太香！」（圖／記者林柏年攝）

記者施以慧／綜合報導

南韓職棒起亞虎啦啦隊近期來台，掀起暴動，尤其年僅19歲的成員李珠珢更是受到熱烈歡迎，不僅以「三振舞」爆紅，精緻的臉蛋更被全網封為「AI美人」，今（27）日團隊李珠珢、朴星垠、劉世彬、朴信妃、鄭嘉睿、金韓拿等6人前往台北大巨蛋，參加富邦悍將舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日，為此粉絲擠爆會場，每個人都想一睹女神的芳容，而李珠珢也和成員們在台鋼雄鷹出局時，一同表演了「大巨蛋」版本的三振舞，讓全場粉絲尖叫喊：「太香！」

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只見李珠珢站在富邦悍將的啦啦隊成員旁邊，一聽到台鋼雄鷹出局，洗腦的音樂便開始響起，李珠珢立刻開始和成員們跳起「三振舞」，而李珠珢憑藉著甜美的笑容和高挑的身材，讓眾人焦點全都放在她身上，不少粉絲在Threads上發文，指出有來這場比賽真的太值得，「真的暈爆」、「不敢面對鏡頭的表情超可愛」、「被感染了，真的好可愛」、「真的太香」、「不得不說這厭世美豔的臉，真的很吸引人！」

▲起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」受邀參加富邦悍將的大巨蛋賽事，因為「三振舞」爆紅的19歲啦啦隊女神李珠珢，為全場球迷帶來賽前表演。（圖／林柏年攝）
▲李珠珢可愛的舞蹈讓粉絲在Threads上熱烈討論。（圖／記者林柏年攝）
事實上，這支三振舞是起亞虎啦啦隊的特色表演，一旦對手被三振出局，啦啦隊就會跳起這支舞蹈，首次亮相是由中信兄弟Passion Sisters啦啦隊的邊荷律率先開始，沒想到近期又因李珠珢再度爆紅，她到位的表情和動作，加上魔性的旋律，讓亞洲各地的粉絲，甚至是藝人都爭相模仿。


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