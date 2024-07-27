Energy書偉剛新婚「突曝2願望」當別人老公！坤達愣：你老婆OK？
最殺唱跳男團Energy「一觸即發」台北小巨蛋演唱會在今（27）日登場，這次為了給粉絲最好的享受，他們砸了8000萬準備演唱會，果然一出場隨即帶給歌迷滿滿能量，一連演唱多首歌曲，他們還跳下台和歌迷一起嗨，書偉自我介紹時透露，自己有2個願望，就是想跟粉絲互說「我愛你」，還說老婆謝京穎讓他放假，他今天是大家的老公。
記者朱祖儀／台北報導
Energy今天一出場就帶給歌迷滿滿的舞力，隨著「Energy電流光柱」觸發電流，他們穿著「能量王者裝」霸氣登場，帶來〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈Ra Men Song〉等多首經典歌曲。不過唱到〈Got to be real〉，坤達、牛奶、阿弟和書偉身邊都有女舞者，他們還一起貼身熱舞，這時Toro驚覺唯獨自己落單，傻眼直喊「我怎麼沒有女舞者！跟彩排不一樣！」全場觀眾看了忍不住大笑。
寵粉的Energy唱到〈Ra Men Song〉時，牛奶、阿弟和書偉還跳下台和粉絲一起互動，坤達也脫下外套，身上只剩下背心，展現健壯的身體。到了自我介紹環節時，書偉則說自己有2個願望，一個就是想聽到大家說「書偉我愛你！」團員紛紛怒喊「太過分了！太自肥！」不過他隨後透露第2個願望是「終於可以和大家說我也愛你們！」
這時坤達傻眼，問「老婆有來？這樣OK？」書偉笑說「老婆今天放我假，我當你們老公！」讓現場歌迷紛紛歡呼，氣氛超級甜。而Toro則說，自己和牛奶做幕後太久了，有人都不知道他們是誰，結果因為話說太久，被阿弟虧說「你到底講完了沒」，又讓粉絲當場笑翻。