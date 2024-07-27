龍軍本季第10度完封敗！勝騎士8局飆6K無失分　統一獅2：0味全龍

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雙方前3局都沒有分數進帳，直到4局下，陳傑憲率先從鋼龍手中敲出安打，結果接著打擊的林安可在球數優勢下，轟出右外野方向的兩分砲，幫助統一破蛋，以2：0領先味全。
投手方面，統一獅先發勝騎士主投8局，僅被敲5支安打，沒有失分，且飆出6次三振，而牛棚邱浩鈞也完成關門任務，讓對方打線整場沒有分數進帳，守住2分差距，合力賞給味全本季的第10場完封敗。
張進德敲回追平分 富邦完成逆轉秀
富邦悍將昨（26）日在台北大巨蛋的首戰，以2：1險勝台鋼雄鷹，今（27）日雙方迎來系列賽的第2戰，戰局同樣膠著。3局下，富邦攻佔上一、二壘，張育成打出軟弱的內野滾地球，游擊手曾子祐撿起傳向二壘完成封殺，但就在二壘手吳念庭傳向一壘時，卻因為失去平衡而發生失誤，三壘上的林哲瑄趁勢跑回富邦的第1分。
富邦在4局下再有攻勢，申皓瑋在一壘有人時，敲出適時的二壘安打，幫助富邦取得2：0領先。比賽7局下，黃保羅出現失分危機，成功三振藍寅倫後，卻被「得點圈之鬼」吳念庭掃出殺傷力十足的二壘安打，一棒將比分改寫為2：2平手。
8局上，富邦換上張奕登板後援，但在三壘有人時，被王柏融敲出一壘側的車布邊安打，台鋼再添1分，以3：2領先富邦。
比賽來到8局下，池恩齊靠著觸擊短打，跑出內野安打，幫助富邦攻佔滿壘，張進德、戴培峰接連敲出帶有打點的高飛犧牲打，富邦再度要回1分領先。最終，火球男富藍戈完成9局關門任務，富邦以4：3擊敗台鋼，完成逆轉秀。
艾士特7局好投 猛象火力來得及時
另外一場樂天桃猿交手中信兄弟的猿象大戰，樂天手感火燙的陳晨威，在1局下的首打席就敲出三壘安打，並靠著林泓育的接力安打，為樂天先馳得點。不過樂天先發鈴木駿輔，在2局上遭遇控球亂流，投出2次四壞球保送後，被攻佔上滿壘，高宇杰擊出帶有追平分的左外野安打，樂天1：1兄弟。
比賽進行到6局上，兄弟中心打線第3輪交手鈴木駿輔，逐漸熱開手感，曾頌恩在一、三壘有人的情況下，敲出中外野方向的落地安打，送回超前分。
在7局上，岳東華再敲出帶有1分打點的犧牲高飛球，讓兄弟取得2分分領先。最終，在兄弟牛棚呂彥青、吳俊偉的接力後援下，樂天沒能再添分數，兄弟便以3：1擊敗樂天。
兄弟先發投手艾士特雖然在首局失分，但後續投完7局，被敲6支安打失1分，飆出6次三振，奪下本季第8勝。