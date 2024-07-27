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直擊／Energy攻蛋！粉絲苦等20年　挺孕肚、帶3孩朝聖：彌補遺憾

▲歌迷苦等20年，今日挺著大肚子到現場朝聖Energy，也說是彌補小時候的遺憾。（圖／記者嚴俊強攝）
▲歌迷苦等20年，今日挺著大肚子到現場朝聖Energy，也說是彌補小時候的遺憾。（圖／記者嚴俊強攝）

記者朱祖儀／台北報導

「最殺舞蹈男團」Energy睽違22年，再度以牛奶、阿弟、坤達、Toro、書偉5名成員登上小巨蛋，演唱會門票一開賣隨即秒殺，今（27）日也有上萬粉絲前往小巨蛋，要一睹他們的風采。《NOWnews今日新聞》記者前往小巨蛋直擊，發現現場有許多粉絲都是20年前就非常喜愛他們，如今晉升為爸媽仍相當死忠，不僅有人帶著3個孩子到場，還有準媽媽挺著大肚子到現場一起嗨。

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高中迷上Energy　20年後帶3孩朝聖

一名爸爸今日帶著3個孩子到現場支持Energy，表示20年前大概高中時期就很喜歡Energy，後來看到他們復出，就一直有在關注，平時也會播放Energy的歌曲給小朋友聽，現在不只自己喜歡，小孩也非常喜歡Energy，所以特別到現場看演唱會。

這名爸爸也透露，因為今天除了帶3個孩子，還有哥哥一起同行，人數比較多，當時搶票很辛苦，幸好有搶到票可以到現場觀看，平常在車上都會播放Energy的新歌或舊歌給小孩聽。小朋友受訪時透露，這是第一次看演唱會，但不會緊張，很期待Energy現場跳16蹲，也自信說自己會16蹲，但因為比較害羞，所以沒辦法現場表演。

▲歌迷晉升爸爸，帶著3個小孩一起支持Energy。（圖／記者嚴俊強攝）
▲歌迷在高中時期就很喜歡Energy，現在晉升為爸爸，帶著3個小孩一起支持Energy。（圖／記者嚴俊強攝）
粉絲從小愛到大　晉升準媽媽挺孕肚支持

另外，有一名準媽媽挺著孕肚和同事也到現場支持，表示很小的時候就喜歡Energy，中間也一直在關注他們的動態，準媽媽表示自己最喜歡阿弟，所以阿弟演的戲都有看；同事則說最喜歡牛奶，即使對方之前大多都在幕後工作，自己也一直關注。她們也說，這次是彌補小時候的遺憾，且因為當時搶票時，只有公布一場，所以票特別難搶。

2人被問到最喜歡哪首歌，她們笑說最喜歡〈放手〉、〈只要多愛我一天〉、〈某年某月某一天〉等經典歌曲，但其實每首歌都很愛，根本無法割捨。至於之後會不會帶小朋友一起來朝聖？她們表示，如果小朋友太小，可能不會帶到現場，不過在家裡會播放Energy的歌一起聽，「小孩都聽他們的歌睡覺。」

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