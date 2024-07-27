漫博會二天累積達37萬人次 木棉花、羚邦熱門福袋明天進場先搶
漫博會受凱米颱風影響，展期從原本的5天縮短為4天，今（27）日適逢周六，人潮爆滿，擠進了19萬人次，僅2天就累積超過37萬人次，預計明（28）日最後一個假日，依舊會吸引大量動漫迷進場，舞台活動也會持續進行中。而吸引排隊人潮的福袋，木棉花官方提到《葬送的芙莉蓮》兩款所剩不多，應該明天就會全部完售，看到要先搶了，而羚邦攤位上則有1/3品項的福袋已經售完。
記者周淑萍/綜合報導
今年漫博會展期從5天縮短成4天，粉絲的動員力也超級濃縮，展期僅兩天已經達到37萬人次，明天最後一個假日，預料依舊會是個滿滿人潮的一天。遊戲橘子攤位有《新楓之谷》粉絲葉先生表示，一早展場開門就前往遊戲橘子攤位參加集點活動，就是為了可以獲得珍貴的遊戲虛寶。此外，熱門攤位木棉花、角川、羚邦等都有爆滿的排隊人潮想進場購買福袋或是限定商品，實際詢問等候的民眾，至少要排1小時才有辦法進場。
每年粉絲必搶的福袋，今年廠商備貨量開到最大，木棉花提到今年共有7款福袋，總備貨量近萬組，昨開展首日就出現閃靈殺手，有中年男子一口氣買下15組福袋。據業者觀察，今年福袋以《葬送的芙莉蓮》最為搶手，預料明天應該就會全部完售，此外，《無職轉生 ~到了異世界就拿出真本事~》也會是熱門款，可愛且療癒感十足的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》及《關於我轉生變成史萊姆這檔事》沒意外，展期內都會完售。
擁有排球少年、藍色監獄等大作的羚邦集團，在結束前2小時，依舊有著滿滿的排隊人龍，讓業者也不得不提早喊停，下午約5點就暫停民眾排隊入場，要用剩下2小時消化排隊人潮。羚邦集團到了展期第二天，9款福袋中，包含藍色監獄、遊戲人生、天官賜福等福袋都已經完售，業者表示不會再補貨，如果想要買該品項的粉絲就不要多跑一趟了，雖沒有限量福袋，但包含攤位內有不少限定周邊可選購。
漫博會展場資料
時間：7月28日(日) 上午09：45~19:00、7月29日(一) 09:45~18:00
地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)
票價：150元