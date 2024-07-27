Dreamcatcher首度登高流開唱！爆「7缺1」她沒上場 團員曝光內幕
南韓實力7人女團Dreamcatcher再度來台，無懼風雨首登高雄流行音樂中心開唱，雖然團員始娟因為生病身體不適待在韓國休息，不過團員們表示：「會為了她的份一起努力！」所以儘管Dreamcatcher今（27）日首戰高流「7缺1」，但仍無損她們精彩舞台魅力；一開場就帶來3首歌勁歌熱舞的她們還用中文齊聲跟台粉打招呼：「大家好！我們是Dreamcatcher！」其中隊長祉攸還和台下歌迷大喊：「老公！」讓歌迷頓時陷入集體瘋狂！
記者施以慧／綜合報導
Dreamcatcher為了這次巡演，不僅趁勢攜熱騰騰新專輯《VirtuouS》來台宣傳，更一口氣獻唱《VirtuouS》中的兩首新歌〈2 Rings〉及〈Firefiles〉，當成送給專程到高流看秀的InSomnia一個超大見面禮！此外，寵粉的Dreamcatcher更把專輯中首波主打單曲〈JUSTICE〉的首唱獻給高雄場的歌迷，這也是這支單曲發行後第一次於海外演出，讓現場歌迷聽得如癡如醉、欲罷不能。
在演唱途中，團員們提及對高雄的印象，團員多美表示：「聽粉絲們都說天氣很熱，我擔心來觀看我們演出的粉絲們等待或享受舞台會太熱，所以希望這天我們可以一起忘記炎熱，浸泡在炎熱中，一起享受整場表演！」
而先前就許願想到高雄吃美食小吃的Dreamcatcher，原本打算昨晚工作結束去夜市逛逛，結果因為颱風過境沒有營業，團員們只好待在飯店休息，不過團員韓東仍抓時間跑去「家樂福」逛逛採買，更趁機大啖珍珠奶茶，而對台灣水果念念不忘的團員佳泫還加碼許願：「我希望能吃到芒果！」而在現場許願的，還有團員秀雅，由於秀雅將在8月初迎接生日，其他成員們特別連同現場歌迷幫她一起慶生，壽星本人則開心許願：「希望能變有錢！」