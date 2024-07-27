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Energy攻蛋「柯佳嬿偷放閃坤達」！變身迷妹喊：200歲男團好感人

▲Energy今日終於站上小巨蛋舞台，柯佳嬿送上花籃和坤達放閃，還說自己是期間限定迷妹。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Energy今日終於站上小巨蛋舞台，柯佳嬿送上花籃和坤達放閃，還說自己是期間限定迷妹。（圖／記者吳翊緁攝）

記者朱祖儀／台北報導

最殺唱跳男團Energy今（27）日攻上小巨蛋開唱，一出場隨即帶給歌迷滿滿的舞力，現場歌迷歡聲雷動。而擁有好人緣的他們，後台也被好友的花籃塞滿，其中最吸睛的就是柯佳嬿也獻上花籃，還偷偷和老公坤達放閃，透露自己變成期間限定迷妹，還笑說「有什麼比全部團員加起來超過200歲的男團，時隔20年復出還要感人？」

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Energy復出後，宣布在北高兩地開4場演唱會，門票一開賣隨即秒殺，今日也湧入上萬粉絲到場支持，現場還有許多好友送上花籃祝福，其中看到柯佳嬿送上花籃和老公坤達曬恩愛，上面寫著「有什麼比全部團員加起來超過200歲的男團，時隔20年復出還要感人的？一起Energy吧！」還署名說自己是期間限定迷妹。

▲Energy「一觸即發」台北小巨蛋演唱會，柯佳嬿送花籃放閃。（圖／記者朱祖儀攝）
▲Energy「一觸即發」台北小巨蛋演唱會，柯佳嬿送花籃放閃。（圖／記者朱祖儀攝）
睽違22年，Energy終於以5人完全體登上小巨蛋，他們也絲毫不吝嗇和粉絲互動，他們唱到〈Ra-Men Song〉的時候，牛奶、阿弟和書偉紛紛跳下台和粉絲比心互動，坤達更脫到只剩下背心，讓現場瞬間暴動。

Energy演唱到〈Missing You〉時，隨著電流光柱的移動，還近距離地和四面八方的歌迷一一打招呼。為了清楚看到看台區的歌迷朋友，他們更站上懸空6公尺高的電流光柱，看起來浪漫帥氣。但對於怕高的書偉是一大挑戰，因此當得知演唱會有此機關時，住在25樓的他每天都透過窗外往下俯瞰，克服自己的懼高症。

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