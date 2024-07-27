名家論壇》朱駿／算命仙遊走藍綠大咖？小心政治山崩

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李孟諺與賴清德的關係深厚，2019年1月14日就接任行政院秘書長，需要依賴「諸羅山人（本名方寬銘）」算命點撥才當得上交通部長嗎？還是此山人想藉李的關係攀附今上？既然見面，肯定免不了談到山人擅長的算命風水之術，李不主政，沒有「不問蒼生問鬼神」的資格，楊植斗不學無術，胡說八道。倒是有可能，席間李詢問自己的前途吉凶，如何趨吉避凶，並想藉機從山人口中窺探賴命盤中的幽微之秘，作為日後在高層政治圈應對的參考。但無論如何，根據歷史的教訓，政治人物特別是主政者與政務官，喜歡與江湖術士往來，聽信方術，不會有好下場，這就不是好兆頭。足以為深戒。
ptt爆出此新聞時，正值7月25日週四近半夜，可能由於凱米颱風造成的中南部特別是民進黨執政的兩都災情過大，吸引了大家的注意力，一時間，未被主流媒體關注，直至27日一大早皆未被登載，直至近中午，才被Yahoo與PChome網路新聞以及幾家小媒體披露，可能還是拜楊植斗臉書發文之賜吧？ 還附有幾張李孟諺與諸羅山人兩人的照片，應該是預先即頗知聚會內情者在李不知情的情況下拍下的吧？能預知者恐怕不是一般人，總是與兩人關係密切之人吧？
大家若不健忘，令英系羅致政今年立委選戰落敗的錄音檔中也提到此「山人」，早幾年羅就推薦此人給蔡英文，希望能為當時準備連任卻滿頭包的蔡化災解厄，連任成功。這麼私密的錄音檔若不是極親近的同志，恐怕很難側錄到手；或自己錄的音，不是極親密之人難以轉錄備份，出自民進黨同志的機率最高。蔡當時連任之路上第一塊絆腳石就是賴清德，蔡頗費勁才讓賴敗選居副，連任後一路冰凍近四年，雙方都應該刻骨銘心吧？
根據媒體報導，此山人幫人算命看風水，遊走政商大老與藍綠大咖，在政治圈、財經界頗具知名度，不少政商大老、媒體名嘴都是他的信徒，曾被封為「藍營國師」。曾牽涉百億詐貸案，幫建商楊岳修向合庫及土銀交涉貸款事宜，期約抽取2%的佣金。此外，2022年山人被大同公司董事長、蔡英文表哥王光祥重用，獲聘為公司總顧問，但同年6月大同股東會上有股東當場質疑，為何方寬銘（山人本名）的地位凌駕時任總經理蔡維力，不但能月領新台幣70萬元，還獲得大同配給的高檔公務車與司機。可見，算命風水不是本業，只是遊走政商間的工具，以方術攬權，借權借勢賺取巨利才是本業。山人應該與蔡英文親近之人關係密切。
有沒有可能，山人多年來在英系與賴系之間遊走，不小心捲入了兩系鬥爭的漩渦？這次與李孟諺聚會如此私密之事竟然被人拍照存證，事隔數月之後才抖露出來，是故意要出賴政府的洋相吧？在今年三月，什麼人有這樣的能耐，能令李在不知不覺的情況下被拍下這樣的照片？為何這時才爆料？是不是見到鄭文燦被收押禁見，全代會上賴系不能完全稱心如意，有人因此異想天開，欲以此吹響反撲當今主流派的號角？耐人尋味！看看國民黨主流與非主流的鬥爭吧！最後一定是主流勝出，不要肖想了。
山人曾被封為「藍營國師」，肯定沒少給國民黨出主意，把國民黨搞到今天這田地，應可為民進黨的大功臣，但也應為民進黨人之炯戒吧？
●作者：朱駿／時事評論人
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