Energy攻蛋開唱「Toro突淚灑舞台」！曝：本來不想唱這首歌
最殺唱跳男團Energy今（27）日登上小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，睽違22年終於以5人完全體舉辦演唱會，他們今天情緒都相當激動。而唱到19年前的歌曲〈我們〉時，Toro還忍不住痛哭，阿弟感性表示這首歌本來都少了一個人的聲音，但現在終於回來了，原來這時Toro已經退團，且他原本不想要唱這首歌，不過阿弟暖心安慰，讓現場氣氛變得相當感人。
記者朱祖儀／台北報導
Energy一路走來遇過許多波折，今日唱到〈我們〉時，因為當時Toro已經退團，因此他本來不想唱這首歌，邊說邊落下男兒淚，表示「那時候練這首歌，有人問我唱哪邊，但我沒有唱，感覺有點奇怪」，不過他因為聽到阿弟的一句話，突然有了不同想法。
這時阿弟接著說，「這首歌歌詞是我們寫的，但我們作詞人不是寫書偉、阿弟、坤達跟牛奶，而是Energy，所以也包括你」，牛奶也附和說「我們五個才是完整的Energy」，阿弟更安慰，「所以你不需要介意。」讓Toro頓時釋懷不少。
Energy不只會跳也很會唱，多首經典抒情傳唱至今，今日他們也穿「柔情貴族裝」，展現溫柔的面向，唱起〈某年某月某一天〉時，他們走上浮空移動的「Energy電流光柱」，演唱〈Missing You〉時，隨著電流光柱的移動，他們還近距離地和四面八方的歌迷一一打招呼。