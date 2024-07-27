年售25000隻烤鴨！「上菜片皮鴨」進駐夢時代

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上菜片皮鴨專賣店的烤鴨採用的是傳統港式掛爐烤鴨，特選宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤。主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃製入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調制的鴨水，經吊掛風乾8到10小時等繁複工序，最後以傳統港式掛爐法低溫烘烤一個小時，才能在出爐時讓鴨皮酥脆油亮、鴨肉鮮嫩不乾澀。特別的是，片皮鴨食用時，沾料搭配跳跳糖，讓整體口感在保留了濃郁醬香之外，還可以用跳跳糖帶出清爽解膩的獨特體驗。
新開幕的上菜夢時代店為了回饋等待已久的高雄饕客，特別推出獨家菜色，在主打的美味烤鴨二吃、三吃中，主廚特別推薦海味雜炊鴨絲泡飯、酸菜鴨肉絲夾饃、酸白菜豆腐鴨架湯、乾鍋麻辣冒烤鴨與潮式滷水鴨拼盤等多種菜色選擇。
上菜夢時代店與曾連續兩屆獲亞洲50大最佳酒吧的T.C.R.C主理人阿翔合作，針對餐點內容研發兩款雞尾酒特調、兩款無酒精調飲，從餐前開胃到餐中解膩，餐酒相佐，將成為中餐界首創的烤鴨界Wine Pairing。
開幕期間特別推出優惠，7/27~8/3推出姓名優惠，凡姓名內有「上、菜、片、皮、鴨、專、賣、店」其中1個同音字，點選4人或6人合菜享8折優惠；8/4~9/30戴禮帽與店門口LOGO紳士鴨合照上傳IG限時動態就送麻辣鴨翅或麻辣鴨血豆腐一份。
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