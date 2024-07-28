奧運桌球／林昀儒、陳思羽首戰4：2力退地主法國　闖進混雙八強

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在凌晨的開幕式結束後，中華隊今日賽程就如火如荼進行中，包括柔道、網球、羽球、桌球、拳擊、射擊、輕艇激流等項目都有台灣選手要出戰，其中柔道還是攸關獎牌的關鍵戰。
中華隊上次在奧運桌球混雙靠著林昀儒和鄭怡靜的精采發揮，拿下歷史性的一面獎牌，這次林昀儒改和陳思羽搭檔，然而籤運不佳，第一場就要對上法國勁敵袁嘉楠／Alexis Lebrun，晉級之後則要再對上王楚欽和孫穎莎。
首局林昀儒／陳思羽穩穩掌握節奏，開賽4：0領先，但沒想到10：5時被對手連趕4分，所幸喊出暫停後及時止血，以11：9先下一城。但第二局法國隊扳回一城，在9：9之後連拿2分，11：9將局數追成1：1。
關鍵局拿下 林陳配4：2晉級
第3局是分差比較大的一局，林昀儒／陳思羽以11：5拿下，關鍵第4局雙方廝殺到10：10，之後林陳配頂住壓力連拿2分，以12：10聽牌。不過第5局法國隊背水一戰打出感覺，11：2拿下，局數追成2：3。
第6局林昀儒和陳思羽嘗試來收下比賽，陳思羽巧妙的發球讓他們一度打出8：3的領先，但之後袁嘉楠／Lebrun追趕上來，所幸台灣球員不慌不亂，4個賽點把握住第2個，以11：7拿下勝利。
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