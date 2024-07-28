奧運為中華隊加油！超商今起「氣泡咖啡買1送1」　預測獎牌拿金條

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OKmart表示，根據門市後台資料顯示，賽事期間消費者對於機能、碳酸飲料、茶飲、冰品需求提升，因此7月25日至8月7日舉辦「瘋賽事應援抽抽樂」活動，買精選飲料、冰品任2件就可抽，有機會抽中折5元、9.5折、8.9折、7.9折、6.9折，以及最大獎1折優惠。
OKmart自即日起至8月10日期間，推出「獎牌預言家拿金條」活動，消費滿89元（不含菸品、代收、代售及服務性商品）就能到官網登錄發票參加，預測2024台灣獲得的總獎牌數，預測成功將抽出1名送999純金金條（價值約5萬元）。
7-ELEVEN也為選手加油！今（28）日到門市買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品，憑icash2.0、icashPay、OPEN錢包全額支付，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元。門市再加碼買一送一優惠，《NOWnews》整理項目一次看。
📍門市｜7月28日前
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◾栗庵甘栗仁120克59元，買2送1
◾越南HISandHERS腰果129元，買2送1
◾冰戀雪捲冰淇淋牛奶風味40元，買2送1
◾農心辛辣白菜風味杯麵49元，買2送1
◾波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500毫升35元，買1送1
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