今起拿鐵買一送一！7-11寄杯咖啡5折、紅茶23元　全家霜淇淋半價

奧運為中華隊加油！超商今起「氣泡咖啡買1送1」　預測獎牌拿金條

▲巴黎奧運一起為中華隊加油！OKmart即起祭出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一。（圖／業者提供）
▲巴黎奧運一起為中華隊加油！OKmart即起祭出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

巴黎奧運在27日正式展開，可惜台灣有機會入袋的第一面獎牌落空，台灣「柔道男神」楊勇緯意外在8強止步、復活賽仍遭淘汰。台灣健兒辛苦揮汗拼博，超商也來力挺，OKmart宣布「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一，預測總獎牌數還能抽金條。

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巴黎奧運在27日登場，感謝台灣健兒揮汗拚搏，OKmart宣布7月27日至7月31日限時五天，到全台門市買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，就享買一送一優惠，原價65元，平均單杯特價33元。聯名飲以美式為基底，搭配OOHA水蜜桃烏龍氣泡飲，清爽果香與醇厚咖啡的結合讓人驚艷。

▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
▲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以美式為基底，搭配OOHA水蜜桃烏龍氣泡飲，原價65元。（圖／OK提供）
OKmart表示，根據門市後台資料顯示，賽事期間消費者對於機能、碳酸飲料、茶飲、冰品需求提升，因此7月25日至8月7日舉辦「瘋賽事應援抽抽樂」活動，買精選飲料、冰品任2件就可抽，有機會抽中折5元、9.5折、8.9折、7.9折、6.9折，以及最大獎1折優惠。

OKmart自即日起至8月10日期間，推出「獎牌預言家拿金條」活動，消費滿89元（不含菸品、代收、代售及服務性商品）就能到官網登錄發票參加，預測2024台灣獲得的總獎牌數，預測成功將抽出1名送999純金金條（價值約5萬元）。

▲買精選飲料、冰品任2件，有機會抽中最大獎1折。（圖／Okmart提供）
▲買精選飲料、冰品任2件，有機會抽中最大獎1折。（圖／Okmart提供）
7-ELEVEN也為選手加油！今（28）日到門市買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品，憑icash2.0、icashPay、OPEN錢包全額支付，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元。門市再加碼買一送一優惠，《NOWnews》整理項目一次看。

📍門市｜7月28日前
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◾CITYPEARL特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾75元，買2送1
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◾波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500毫升35元，買1送1

▲7-ELEVEN為選手加油，今（28）日最後一天加碼買一送一。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN為選手加油，今（28）日最後一天加碼買一送一。（圖／業者提供）

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