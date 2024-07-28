奧運開幕全紀錄／大雨來襲！中華隊淋雨登場　巴黎經典畫面一次看

奧運輕艇／張筑涵2次失誤遺憾出局！情緒不再崩潰　表弟相伴給力

▲中華隊女將「豬排」張筑涵二度挑戰奧運，太想求快導致失誤，總排第23名，可惜差1名就能晉級。（圖／奧會提供）
▲中華隊女將「豬排」張筑涵二度挑戰奧運，太想求快導致失誤，總排第23名，可惜差1名就能晉級。（圖／奧會提供）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024巴黎奧運輕艇激流項目今（27）日在國家奧林匹克航海體育場舉行預賽，台灣好手「豬排」張筑涵在輕艇激流女子K1項目兩趟結束後，以109.92秒的成績、總排第23名，僅差1名無緣晉級。賽後張筑涵坦言是自己的失誤，但經過東京奧運的洗禮，心態也更成熟，不像3年前一樣崩潰。

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求快導致失誤　張筑涵無緣晉級坦言遺憾

輕艇激流女子K1項目共有25位選手參賽，兩輪預賽後取前22名進入半決賽。張筑涵在預賽第一趟排第三位出發，順利通過前20道桿門，但在第21號桿門不慎碰觸障礙被罰2秒，最終以109.92秒完賽，暫居第22名。

第二趟出發後，她在第2桿門再次失誤被罰2秒，雖然後續桿門順利通過，但最終以117.93秒完賽，兩趟擇優後仍以109.92秒總排第23名，無緣晉級。

賽後，張筑涵接受採訪時表示：「其實我覺得心態上還好，不會像上次那麼崩潰。我知道是自己的失誤，但如果沒有失誤，我或許可以更接近其他選手，這次比賽的經驗讓我知道自己還有很多可以改進的地方。」

談到生涯第二度參加奧運，張筑涵表示：「這次比賽，感覺自己比較沉穩，沒有像上次那麼匆忙。不過，我覺得比賽就是有輸有贏，放開心胸看待。」

張筑涵提到，為了適應巴黎奧運的場地，今年參加的比賽相對減少，比賽經驗比較不足，臨場反應也有影響，導致發生一些失誤。

今年奧運多一個伴　攜表弟吳少璿出征　

本屆巴黎奧運張筑涵攜手表弟吳少璿一同出征奧運，她說：「多一個隊友一起訓練和討論，對於賽前的準備和比賽中的應變都有很大幫助。」

儘管未能晉級準決賽，但張筑涵連續兩屆參加奧運，依然是台灣輕艇運動的一大突破，她表示會繼續努力，期望在未來的比賽中有更好的表現。

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