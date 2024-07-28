川普副手罵賀錦麗「貓姑婆」慘遭炎上！范斯急滅火：我對貓沒意見
美國總統拜登宣布退選後，副總統賀錦麗（Kamala Harris）獲得民主黨大佬柯林頓夫婦、歐巴馬夫婦先後支持，成為最有可能接棒的民主黨候選人，反觀川普副手范斯（JD Vance）在被提名後並未獲得太多支持，又因為曾批評賀錦麗為「沒孩子的養貓老姑婆」而被炎上，面對這場風波他也緊急在節目上滅火，稱自己是在諷刺，實際上「對貓沒有意見」。
國際中心楊智傑／綜合報導
作為川普的競選搭檔，范斯憑其出身、撰寫暢銷書、今年才將滿40歲與俄亥俄州參議員等背景，被認為能有效鞏固鐵鏽帶搖擺州選票，但自從賀錦麗「升格」民主黨熱門總統人選後，還留在「副手等級」的范斯顯得更被共和黨自家人冷處理，美國政治媒體《Axios》引述一位匿名共和黨眾議員說法，稱范斯被黨內人形容為「川普複製人」，缺乏拓展票源的能力，而在賀錦麗的壓倒性氣勢壓倒，其過去的爭議言論更顯得不利。
所謂爭議言論指的是他在2021年《福斯新聞》節目上的發言，當時他批評民主黨當中數人是一群「沒有孩子，對於自己生活感到痛苦的養貓老姑婆」，還稱民主黨的未來被這群沒有孩子的人控制著，「他們也想讓整個國家的其他人感受一樣的痛苦」，被他點名的除了並未生育孩子的賀錦麗外，還有美國史上最年輕女性網紅眾議員寇蒂茲 （Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）以及首位公開出櫃男同志身份的交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。
並未生育的賀錦麗在2014年與老公艾霍夫（Douglas Emhoff）結婚，並與丈夫前段婚姻的繼子女們共組家庭，這番言論日前被翻出後就受到強烈反彈，包含賀錦麗的繼女、甚至是賀錦麗丈夫的前妻，都出面力挺賀錦麗，強調她對丈夫與前妻生的2個孩子視如己出，才不是什麼「養貓老姑婆」，就連好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）也直批，「我真的不敢相信，這是一名潛在美國副總統所說的話。」
對此，與妻子育有三個孩子的范斯日前在電視節目「梅根凱莉秀」（The Megyn Kelly Show）上趕緊滅火，稱他的發言很明顯是斷諷刺言論，「我個人對貓咪沒有任何意見」，批評遭到媒體扭曲話語，責怪新聞媒體過度關注言論當中諷刺的部分，而非他想要「批評反對家庭、反對育兒的民主黨」的部分。