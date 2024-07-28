大谷翔平本季32轟出爐！443英尺超大號全壘打 有望單季上看48轟
大谷翔平又轟了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今（28）日作客休士頓交手太空人，日籍球星大谷翔平在3局上的第2個打席，面對投手Ronel Blanco，敲出本季的第32支全壘打，穩固國聯全壘打王的寶座。本支全壘打的擊球初速高達118.7英里，飛行距離更是來到443英尺，直接飛上太空人球場的第二層看台，讓主播和全場球迷驚呼連連。值得一提的是，日本媒體點出大谷翔平目前的全壘打速度，是個人生涯最速，有望在賽季結束前敲出48轟，超越個人先前所創下的46轟紀錄。
記者林之越/綜合報導
大谷本季最速轟 和Ozuna拉開距離
大谷翔平本場同樣以第1棒、指定打擊先發出賽，首打席和投手纏鬥多球後，掌握好球帶下緣的滑球，敲出相當深遠的左外野飛球，可惜遭到接殺。接著第2個打席，大谷翔平抓準紅中位置的92英里四縫線速球，豪邁揮棒，敲出擊球初速118.7英里、飛行距離443英尺的「怪力轟」，而這發陽春砲也幫助道奇取得2：0領先。
該發全壘打出爐後，大谷翔平單季累積32轟，和亞特蘭大勇士Marcell Ozuna的30轟拉開距離，持續穩坐國聯全壘打王寶座。此外，根據日本媒體《日本體育》報導，大谷翔平目前維持的全壘打速度，有望在本季結束達到48轟，超越個人在2021年創下的單季46轟紀錄。