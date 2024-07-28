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小戴奧運最後一舞！他唸「戴資穎加油」10萬次：球不落地人不放棄

▲台灣羽球一姐「小戴」戴資穎，再度代表中華隊出戰2024年巴黎奧運，本屆極可能是她在奧運的「最後一舞」。（資料照／Badminton photo提供）
▲台灣羽球一姐「小戴」戴資穎，再度代表中華隊出戰2024年巴黎奧運，本屆極可能是她在奧運的「最後一舞」。（資料照／Badminton photo提供）

記者黃韻文／綜合報導

2024巴黎奧運如火如荼進行中，台灣羽球名將「小戴」戴資穎於今（28）日台灣時間下午3時20分出戰，對上比利時選手譚蓮妮。由於本屆極可能是小戴在奧運的最後一舞，受到各界高度關注。YouTuber小林挑戰唸「戴資穎加油」10萬次集氣，耗時超過19小時才全數唸完，而他能撐下去的原因，只因想到「球不落地，絕不放棄。」

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今（28）日巴黎奧運最大看點之一，便是台灣羽球一姐「小戴」戴資穎再次代表中華隊出戰。戴資穎在上一屆2020東京奧運金牌戰中，不敵中國好手陳雨菲，最後只能流下不甘心的眼淚。現年30歲（1994年生）的戴資穎，曾宣布打完2024年賽季就要退休，因此巴黎奧運被各界視為是她奧運的「最後一舞」，此次外媒也看好戴資穎是最有可能奪牌的選手。

▲戴資穎再度對上中國名將陳雨菲。（圖／美聯社）
▲戴資穎在2020東京奧運金牌戰惜敗陳雨菲，獲得銀牌。（圖／美聯社）
戴資穎於今（28）日台灣時間下午3時20分登場，迎戰比利時選手譚蓮妮。經常分享運動賽事的YouTube頻道「小林Lin's life」，影片總觀看次數累計破1.5億次，「小林」曾挑戰製作唸10萬次「戴資穎加油」影片，希望能為小戴正能量集氣，如今也用這部影片，為遠在巴黎奧運的戴資穎加油。

小林說，這是他做過最瘋狂、最折磨的挑戰，從拍攝到剪輯，前前後後花了60個小時。影片中可見，小林邊唸邊計次，從第1次開始、到唸出第10萬次，總共花了超過19小時，全片一刀未剪，中途只有喝水及上廁所。小林說，中間一度想放棄，但每次都想起小戴「球不落地絕不放棄」的精神，才能堅持這個挑戰到最後一刻。

▲YouTuber小林挑戰唸「戴資穎加油」10萬次，幫小戴正能量集氣。（圖／翻攝自「小林Lin's life」）
▲YouTuber小林挑戰唸「戴資穎加油」10萬次，幫小戴正能量集氣。（圖／翻攝自「小林Lin's life」）
由於影片長達19小時，幾乎沒有人能完整看完，不過小林還是紮紮實實唸完，雖然從一開始精神抖擻、口齒清晰唸著「戴資穎加油」，唸到幾萬次時已經變成「帶青椒、帶青椒」，仍僅喘口氣卻不停歇，直到要唸出第10萬次「戴資穎加油」時才振臂歡呼：「Yes！集滿10萬個戴資穎加油，太開心了。」

驚人毅力讓不少人動容，留言打氣：「整天都沒吃飯睡覺，後面開始唸比較模糊，但是真的很厲害」、「開兩倍速聽好讚」，還有人打趣說：「聽到後面好像一直聽到帶煎餃、帶煎餃」、「我聽成氮氣加油」。

當被問起不累嗎？小林回答：「會啊，但值得！」他坦言舌頭還有抽筋的感覺，當其他人建議，之後可以邊做其他事、邊為選手加油，比較不會浪費時間，小林的回答也很暖心：「為小戴加油不是浪費時間呀！」至於被比喻為台版MrBeast，小林則謙虛回應：「我沒那麼厲害」。

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