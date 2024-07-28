小戴奧運最後一舞！他唸「戴資穎加油」10萬次：球不落地人不放棄

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戴資穎於今（28）日台灣時間下午3時20分登場，迎戰比利時選手譚蓮妮。經常分享運動賽事的YouTube頻道「小林Lin's life」，影片總觀看次數累計破1.5億次，「小林」曾挑戰製作唸10萬次「戴資穎加油」影片，希望能為小戴正能量集氣，如今也用這部影片，為遠在巴黎奧運的戴資穎加油。
小林說，這是他做過最瘋狂、最折磨的挑戰，從拍攝到剪輯，前前後後花了60個小時。影片中可見，小林邊唸邊計次，從第1次開始、到唸出第10萬次，總共花了超過19小時，全片一刀未剪，中途只有喝水及上廁所。小林說，中間一度想放棄，但每次都想起小戴「球不落地絕不放棄」的精神，才能堅持這個挑戰到最後一刻。
由於影片長達19小時，幾乎沒有人能完整看完，不過小林還是紮紮實實唸完，雖然從一開始精神抖擻、口齒清晰唸著「戴資穎加油」，唸到幾萬次時已經變成「帶青椒、帶青椒」，仍僅喘口氣卻不停歇，直到要唸出第10萬次「戴資穎加油」時才振臂歡呼：「Yes！集滿10萬個戴資穎加油，太開心了。」
驚人毅力讓不少人動容，留言打氣：「整天都沒吃飯睡覺，後面開始唸比較模糊，但是真的很厲害」、「開兩倍速聽好讚」，還有人打趣說：「聽到後面好像一直聽到帶煎餃、帶煎餃」、「我聽成氮氣加油」。
當被問起不累嗎？小林回答：「會啊，但值得！」他坦言舌頭還有抽筋的感覺，當其他人建議，之後可以邊做其他事、邊為選手加油，比較不會浪費時間，小林的回答也很暖心：「為小戴加油不是浪費時間呀！」至於被比喻為台版MrBeast，小林則謙虛回應：「我沒那麼厲害」。
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