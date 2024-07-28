巴黎奧運前夕國鐵遇大規模破壞　法國當局不排除「境外勢力干擾」

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今年奧運在法國巴黎舉行，在開幕式之前法國國家鐵路公司表示，國家高速鐵路網絡在奧運前成為惡意攻擊的目標，有心人士透過對鐵軌縱火等方式，有計畫性地想要癱瘓交通系統，預估有25萬名乘客受到破壞事件的影響，但法國國鐵也強調，巴黎奧運參賽隊伍交通計畫均獲保障。
法國交通部長維爾格利特（Patrice Vergriete）估計，在大規模破壞事件發生的這三天內，會有80萬人的搭車行程受到波及。
這場大規模破壞行動嚴重影響巴黎往返其他區域的高鐵線路，大部分遭人刻意毀壞的是用來告訴列車司機行駛安全資訊的信號箱與纜線，受影響的包含往返北部城市里爾（Lille）、西部城市波爾多（Bordeaux）、東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）等路線，至於通往東南部大城馬賽（Marseille）路線的破壞行動則受到阻止，目前路線仍正常。
現在怎麼了：法鐵緊急搶修、尋找犯人線索
目前法國國鐵已全面動員搶修受損路線，根據《路透社》、《CNN》報導，法國國鐵（SNCF）執行長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）周六提到，週末大多數的車次已經恢復運行，尤其針對運動員、參賽團隊的交通計畫都不受影響，針對巴黎主要車站的維安也特別升級，預計下週一高鐵就可恢復正常通行。
由於巴黎往返馬賽路線的破壞行動發生時，有鐵路維修員在看到犯人鬼祟身影後立刻報警，因此嫌犯還來不及破壞就已逃跑，目前尚未有團體出面承認犯案，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）受訪時表示，目前還未能排除外國勢力介入可能，犯人可能來自國內，也可能來自國外。
由於這場破壞行動的規模、犯案時間、手法，明顯是有計劃的蓄謀犯案，因此嫌犯的動機更受關注，達馬南接受第2電視台訪問時表示，目前已經鎖定兇手線索，這對調查找出犯人有所幫助，但犯人可能在國內，也可能從外國下令，現在還言之過早。
法國總工會（CGT）鐵路工會領導人裴爾松（Axel Persson）分析指出，這場針對鐵路幹線的攻擊有條不紊，嫌犯顯然對於法鐵運輸網相當了解，犯案前甚至可能已經獲取極為精確的資料，認為當局不該排除商業間諜活動，從鐵路人員、軌道建築工都可能扮演其中犯案的角色。
報導也提到，目前有數種可能推測，首先包含極左派示威、環保團體或公民不服從等行動，但這類具有目的性的政治示威往往會提前公告，也不會遮掩身分；另一個鎖定的「境外勢力干擾」因素則尚未被排除，奧運開幕前就有久居法國的俄國廚師遭巴黎警方以密謀大規模破壞嫌疑逮捕，可能與法國總統馬克宏在俄烏戰爭的立場有關。
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