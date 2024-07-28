奧運網球／Nadal、 Alcaraz組夢幻男雙！首輪直落二退阿根廷組合

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現年高齡38歲、有著「紅土之王」美名的Rafael Nadal，生涯在法網曾奪下14座男子單打冠軍，成績相當傲人，而本屆巴黎奧運也很有可能是Nadal生涯的最後一舞；他也與年僅21歲的西班牙新世代球王Carlos Alcaraz組成相當夢幻的男雙組合，目標直指男雙金牌。
而昨日的32強首輪賽事上，這對西班牙「老少配」面對到來自阿根廷的第6種子Maximo Gonzalez／Andres Molteni，首盤雙方打得相當激烈，同時也互破對方的發球局，最終雙方殺入搶7，而西班牙組合則在3：3時連拿3分，順勢收下首盤。
第二盤Nadal、Alcaraz又克服開局的0 ：3落後，一路急起直追，並在4：4關鍵時刻破掉對方的發球局，隨後也穩穩保住自己的發球局，終場他們就以7：6（7：4）、6：4有驚無險直落二擊敗對手，順利闖進後續16強。
Nadal曾奪22座大滿貫 巴奧或成最後一舞
生涯曾奪下22座大滿貫冠軍的Rafael Nadal，在五環殿堂上也曾贏得2008年北京奧運男單金牌，還有2016年里約奧運的男雙金牌，如今巴黎奧運賽事將可能是這名傳奇老將的最後一舞。
至於年僅21歲的西班牙網壇新星Carlos Alcaraz，則無愧為「三巨頭」接班人，今年在法網、溫網上都奪下冠軍，目前手握4座大滿貫男單金盃，如今重返羅蘭加洛斯，奧運男單首戰Alcaraz也以6：3、6：1輕取黎巴嫩Hady Habib，順利收下32強門票。
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