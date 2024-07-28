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巴黎奧運／澳洲首日就斬獲3面金牌！力壓美、中　暫居獎牌榜第一

▲澳洲開幕式後首個比賽日共拿下3金，壓過美國和中國盤據獎牌榜第一，澳洲游泳好手力壓美國天后Katie Ledecky奪下女子400公尺自由式金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲開幕式後首個比賽日共拿下3金，壓過美國和中國盤據獎牌榜第一，澳洲游泳好手力壓美國天后Katie Ledecky奪下女子400公尺自由式金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年巴黎奧運開幕式後首個比賽日落幕，第一天結束時澳洲以3金2銀、5面獎牌，暫居獎牌榜第一的位置，壓過兩大「獎牌收割機」美國（1金2銀2銅）和中國（2金1銅），而地主法國目前1金2銀1銅。首日共誕生13面金牌，分別由10個國家的選手獲得。

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澳洲游泳大豐收　Titmus力壓天后Ledecky衛冕

澳洲一向是游泳項目的大國，這次眾所矚目的女子400公尺自由式，儘管美國天后Katie Ledecky受訪時對短距離很有信心，加拿大的Summer McIntosh也來勢洶洶，但是澳洲衛冕者Ariarne Titmus還是展現強大實力，以3分57秒49的成績衛冕金牌。另外澳洲也在女子400公尺自由式接力賽上奪金。

而另一面金牌則是產自自由車女子個人計時賽，32歲的老將Grace Brown在「最後一舞」上燃燒所有衝刺，最終以39分38秒24的成績奪下金牌，風光結束奧運生涯。

中國跳水、射擊2金　美國游泳1金

中國目前拿下兩金，混合團體10米氣步槍項目黃雨婷、盛李豪拿下本屆奧運所有國家的第一面金牌，之後在該國優勢的跳水項目，女子雙人3米彈板昌雅尼和陳藝文以總分337.68分封后。

美國目前拿下5面獎牌與澳洲並列第一，不過金牌只有一面，來自游泳的男子400公尺接力賽；地主法國隊的首金也出爐了，七人制橄欖球比賽登頂，讓他們在頭天就開胡，在國民熱情的加油下，他們在柔道和擊劍也都有銀牌進帳。

首日共13面金牌出爐　10個國家選手獲得

除了以上4國之外，首日還有6個國家的選手奪金，包括韓國（擊劍）、比利時（公路車、）日本（柔道）、哈薩克（柔道）、德國（游泳）、香港（擊劍）都拿下1金。


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