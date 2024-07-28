巴黎奧運／澳洲首日就斬獲3面金牌！力壓美、中　暫居獎牌榜第一

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澳洲一向是游泳項目的大國，這次眾所矚目的女子400公尺自由式，儘管美國天后Katie Ledecky受訪時對短距離很有信心，加拿大的Summer McIntosh也來勢洶洶，但是澳洲衛冕者Ariarne Titmus還是展現強大實力，以3分57秒49的成績衛冕金牌。另外澳洲也在女子400公尺自由式接力賽上奪金。
而另一面金牌則是產自自由車女子個人計時賽，32歲的老將Grace Brown在「最後一舞」上燃燒所有衝刺，最終以39分38秒24的成績奪下金牌，風光結束奧運生涯。
中國跳水、射擊2金 美國游泳1金
中國目前拿下兩金，混合團體10米氣步槍項目黃雨婷、盛李豪拿下本屆奧運所有國家的第一面金牌，之後在該國優勢的跳水項目，女子雙人3米彈板昌雅尼和陳藝文以總分337.68分封后。
美國目前拿下5面獎牌與澳洲並列第一，不過金牌只有一面，來自游泳的男子400公尺接力賽；地主法國隊的首金也出爐了，七人制橄欖球比賽登頂，讓他們在頭天就開胡，在國民熱情的加油下，他們在柔道和擊劍也都有銀牌進帳。
首日共13面金牌出爐 10個國家選手獲得
除了以上4國之外，首日還有6個國家的選手奪金，包括韓國（擊劍）、比利時（公路車、）日本（柔道）、哈薩克（柔道）、德國（游泳）、香港（擊劍）都拿下1金。
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