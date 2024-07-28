又有颱風假？專家揭本周颱風生成機率 「6縣市」今高溫特報熱翻
凱米颱風上周貫穿台灣，致災豪雨帶來嚴重淹水災情，花蓮縣2地區今（28）日仍然停班停課，罕見連放5天颱風假。民眾還忙於災後清潔，憂心本周又有新颱形成，氣象專家吳德榮指出，菲律賓東方海面的熱帶擾動，發展成輕度颱風的機率調低為0%。中央氣象署今也針對6縣市發出高溫黃色燈號，假日外出熱爆了，提醒民眾要適時補充水分。
記者黃韻文／綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」發布，根據27日20時歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，位在菲律賓東方海面的熱帶擾動，受太平洋高壓導引、向西北前進，系集模擬路徑相當收歛，代表路徑的不確定性較小，50次模擬僅少部分路徑顯示，代表發展條件不佳。周二（7月30日）發展成「熱帶低壓」的機率調降為50%，「輕颱」的機率更調低為0%。
吳德榮指出，依據27日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（28）日盛行東南風，迎風面的花蓮、台東、屏東偶有局部短暫陣雨，西半部則是晴時多雲。苗栗以南近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，擴展至部分平地有較大雨勢，仍需注意。白天轉熱，氣溫回升，各地區氣溫為：北部25度至36度，中部25度至36度，南部24度至36度，東部23度至34度。
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，周一、周二（7月29日、30日）這兩天，熱帶擾動或「熱帶低壓」雲系通過台灣附近，帶來局部陣雨及短暫雷雨的機率。周一仍偏熱、周二稍轉涼，周三至周六（7月31至8月3日）天氣轉晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑。大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。
中央氣象署今（28）日上午7時許針對「6縣市」發出高溫特報，包括新北市、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣都是黃色燈號，在中午前後高溫炎熱，民眾應減少戶外活動、避免劇烈運動，並注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害。