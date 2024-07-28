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啦啦隊女神合照被「摟腰騷擾」怒：別碰我！　韓成員李雅英也遭殃

▲李雅英（左）、東東（右）為富邦悍將啦啦隊成員，在比賽時遇到粉絲騷擾。（圖／翻攝自IG dong_0604、yyyoungggggg）
▲李雅英（左）、東東（右）為富邦悍將啦啦隊成員，在比賽時遇到粉絲騷擾。（圖／翻攝自IG dong_0604、yyyoungggggg）

記者李欣容／台北報導

啦啦隊風潮帶動球團關注度，富邦悍將Fubon Angels成員東東卻在26日賽後，發文指出在跟粉絲合照時，對方手一直摟她的腰，讓她無奈喊：「要合照可以，但手可以安分一點嗎。」就連韓籍啦啦隊成員李雅英也遭殃，有一名男子用釣竿將信送到李雅英面前，舉動相當膚淺。

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富邦悍將26日在大巨蛋對戰台鋼雄鷹，Fubon Angels的東東賽後在限時動態中透露自己被騷擾：「要合照可以，但手可以安分一點嗎。」透露在合照時對方一直想摟她的腰，好在她反應快閃開對方，並直接跟對方說：「請不要碰我。」也有粉絲分享東東的照片直呼：「拜託大家要合照可以，請不要有太過度的肢體接觸，導致女孩感到不舒服，希望大家合照之餘還是要遵守該有的禮貌。」東東也分享直呼，「大部分大家都還是很有禮貌的孩子啦！」

事實上，當天還有另外一名男子，使用釣竿將一封信送到韓籍啦啦隊成員李雅英面前，對此，富邦悍將則表示已經將此人列為黑名單並至警局備案。

▲東東轉發粉絲動態，直呼大家還是很有禮貌的。（圖／翻攝自IG dong_0604）
▲東東轉發粉絲動態，直呼大家還是很有禮貌的。（圖／翻攝自IG dong_0604）
韓籍啦啦隊女神「長腿女神」李雅英人氣旺，IG擁有91萬粉絲追蹤，今（2024）年3月宣布加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，逐漸熟悉台灣生活，李雅英之前接受《NOWnews今日新聞》專訪時還開心表示：「受到很多照顧，在這邊有家的感覺，讓我也想定居在台灣！」沒想到卻發生騷擾事件，讓粉絲氣炸。

▲韓籍啦啦隊「長腿女神」李雅英目前是富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。（圖／李雅英IG）
▲韓籍啦啦隊「長腿女神」李雅英目前是富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。（圖／翻攝自IG yyyoungggggg）

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