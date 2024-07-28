GODIVA櫃哥颱風天上班！偷拍女客咒「被車撞死」 公司曝最新懲處
百貨公司等服務業颱風天得冒著風雨上班，但再怎麼不開心，也不能遷怒客人！知名巧克力品牌GODIVA台北信義區百貨櫃位一名櫃哥日前不爽颱風天上班，竟偷拍女客咒「被車撞死」還發上IG引發爭議，GODIVA該櫃位Google評價也被狂刷1星負評。GODIVA出面回應了，也公開對該名員工的懲處。
記者徐銘穗/綜合報導
據悉，GODIVA事發櫃位當天正進行一項新活動，只要顧客加入LINE會員，就可以免費獲得價值100元的兩顆巧克力。但一名櫃哥疑似因為颱風天要上班，加上活動引來大量顧客而不開心，偷拍了其中4名來兌換免費巧克力的女客人，發上IG限時動態，稱呼她們是「蕭貪阿姨」，還寫道「怎麼沒被颱風吹走啊，這上去一定也會被車撞死」。
該名GODIVA櫃哥的限時截圖轉發至Dcard，瞬間引爆不少網友怒火，就連同是服務業的網友也不認同，認為從事服務業就要有一定的心理素質，更多人不解為何要將「犯罪證據」發社群，自毀前程。原PO也分享領到的GODIVA免費巧克力，直說：「還好不是花錢買的！哈哈！」
GODIVA該櫃位Google評價也被狂刷1星負評，網友紛紛留言「颱風天要上班，太可憐了！」、「店員超級可悲」，也有人建議GODIVA公司該調整一下員工工時 或是明確規範最後收單時間，並多關心員工身心靈狀況，避免員工過於情緒化。
對此，GODIVA也作出回應，表示該員工是正職員工，且是初犯，公司對於該員工的行為感到深感歉意，已經對其進行警告與約談，並將其調離信義區的店面。GODIVA也強調，將對員工進行更加嚴格的教育訓練，以避免類似事件再次發生。