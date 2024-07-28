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逾百藝術家將登巴黎文化奧運　現場「電子花車、廟埕辦桌」飄台味

▲電子花車概念舞台以及廟埕辦桌的觀眾席，希望世界各地的觀眾能在法國巴黎看見最具台灣味的文化風景。（圖／文化部提供）
▲電子花車概念舞台以及廟埕辦桌的觀眾席，希望世界各地的觀眾能在法國巴黎看見最具台灣味的文化風景。（圖／文化部提供）

記者林則澄／台北報導

第33屆夏季奧林匹克運動會賽事正在法國巴黎如火如荼進行，文化奧運（Olympiade Culturelle）隨之亮相，就在當地時間7月27日至8月10日晚上，將由台灣的逾百名藝術家帶來連續15天的表演，搭配現場電子花車概念的舞台與廟埕辦桌的觀眾席，期盼能讓世界各地民眾體驗最具台灣特色的文化風景。

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今年暑假適逢第33屆夏季奧林匹克運動會，也是法國巴黎相隔100年再度成為主辦城市，值得一提的是文化奧運（Olympiade Culturelle）隨之登場，就在當地時間7月27日至8月10日，台灣將與法國、加拿大、捷克、印度等10餘國在拉維特園區場館，透過文化藝術相會世界，文化部對此也在開幕前與演出團隊舉行祈福儀式，並且曝光電子花車概念舞台與廟埕辦桌的觀眾席，期盼文化奧運活動圓滿順利。

▲王時思（左二）、任胡晴舫（右二）、林昆穎（左一）與策展團隊進行祈福儀式。（圖／文化部提供）
▲王時思（左二）、任胡晴舫（右二）、林昆穎（左一）與策展團隊進行祈福儀式。（圖／文化部提供）
文化部表示，祈福儀式是由政務次長王時思、駐法國台灣文化中心主任胡晴舫帶領團隊進行，現場擺放台灣傳統餅乾、甜點、泡麵、飲料作為供品，呼應廟埕元素，並將拜拜習俗帶至巴黎，也讓法國策展團隊持香祭祀，一同體驗最具特色的台灣文化。

▲祈福儀式現場擺放台灣傳統餅乾、甜點、泡麵、飲料作為供品。（圖／文化部提供）
▲祈福儀式現場擺放台灣傳統餅乾、甜點、泡麵、飲料作為供品。（圖／文化部提供）
王時思表示，歷經兩年的籌備工作與數週的搭建工程，台灣館的場地布置、舞台等已順利完成，也因事前的縝密規劃，台灣成為拉維特園區第1個取得安檢通過的國家，法國安檢官特別讚賞台灣在正式開幕的前兩天順利完成任務，「是超高效率的展現。」

王時思指出，台灣專程前來的24組團隊、122名藝術家，將在法國時間7月27日起，連續15天的每個晚上帶來57場精彩表演，透過「自由之聲」、「島嶼風華」、「當代新藝」、「世界共融」4大主題，展現台灣的多元魅力，而且現場也以廟會、辦桌的熱鬧氛圍，搭配喜氣的紅燈籠、紅板凳與大圓桌等，是將台灣人好客的精神帶到巴黎，歡迎全球的民眾一起同歡。

▲台灣的24組團隊、122名藝術家，將在為期15天的文化奧運帶來57場精彩表演。（圖／文化部提供）
▲台灣的24組團隊、122名藝術家，將在為期15天的文化奧運帶來57場精彩表演。（圖／文化部提供）
另一方面，文化部表示，舞台設計的靈感來自台灣廟會、喜宴作為舞台的「變形金剛」電子花車，加上「電光舞台」、「廟埕光場」、「辦桌慶典」、「寶島鬧台」等元素，能讓世界各地的觀眾，在巴黎看見最具台灣味的文化風景。

活動策展人林昆穎指出，為了迎接這次國際盛事，在與法國當地團隊合作之下，一一克服組裝技術與安檢程序，順利打造充滿台灣味的電子花車「電光舞台」，白天就能見到廟宇的線條設計，到了夜晚則是搖身一變成為絢麗奪目的舞台，期盼帶給大家耳目一新的感受。

▲充滿台灣味的電子花車「電光舞台」，白天可見廟宇的線條設計，晚上則是搖身一變成為絢麗奪目的舞台。（圖／文化部提供）
▲充滿台灣味的電子花車「電光舞台」，白天可見廟宇的線條設計，晚上則是搖身一變成為絢麗奪目的舞台。（圖／文化部提供）
文化部表示，法國時間7月27日起至8月10日在巴黎拉維特區台灣館，也將帶來包括台灣變裝皇后「妮妃雅與瘋家」、「DJ QuestionMark」、「ABAO阿爆」、「DJ汝妮」、「TAI身體劇場」、「林宗範/風中燈牽亡歌團」等精彩演出，歡迎民眾前往「台灣文化前進巴黎文化奧運」官方網站與文化部臉書粉絲專頁，共同關注台灣選手以及文化奧運團隊的精彩表現。

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