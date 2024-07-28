巴黎奧運開幕中華隊進場！旅法台人高喊「Taiwan」讓網友超感動

我是廣告 請繼續往下閱讀
從1950年代開始，台灣在國際上的地位逐漸式微，官方名稱就因為中華人民共和國的因素，逐漸無法使用Republic of China（中華民國）做為台灣官方名稱。1971年，聯合國以2758號決議文，將「蔣介石」逐出聯合國，中華人民共和國成為唯一合法的中國代表。
另外在「一個中國」原則下，台灣不能再以「中國」或是「中華民國」等方式代表出賽，因此一段時間，中華民國是以「台灣」等身分在國際上亮相。
1960年代的羅馬奧運官方報告將中華民國的奧運代表隊稱作「Chinese Republic of Formosa」，縮寫代號則是「TWN」，1964年的東京奧運官方報告與1968年墨西哥奧運官方報告將中華民國的奧運代表隊稱作「Taiwan」（TWN），當時中華民國的代表團連續三屆提出抗議，1972年中華民國以「中華民國」全名參加奧運，但1976年再被臨時要求改為「台灣」名義才能參加該年舉行的蒙特婁奧運，中華民國政府感到矮化而拒絕該隊名。
根據1979年6月及10月國際奧林匹克委員會執行委員會的決議，中華民國需以「中華台北奧林匹克委員會」的名稱繼續參加奧運會。1981年3月23日，中華民國奧會（中華奧林匹克委員會）與國際奧林匹克委員會簽訂《洛桑協議》，中華民國方面正式接納「中華台北」名稱做為參加奧林匹克運動的代表團名稱。這一模式在其後被稱作「奧會模式」或「奧運模式」。
不過近年來，不少國人希望可以恢復「台灣」、或發起正名運動，希望在東京奧運開始叫做「台灣代表隊」，不過若是維持「中華台北」，目前才可能比較有機會留在奧運，否則可能會遭到中國抗議，並且封殺。
自2017年後，中華人民共和國政府及媒體在報導「Chinese Taipei」時，全面由「中華台北」改為「中國台北」，而奧會則是在巴黎奧運網站上，以Chinese Taipei顯示，避免政治紛爭。
而近期在網路社群就有網友分享旅外台灣僑民，在法國看到「中華隊」的代表進場畫面，由於幾位女生高喊「TAIWAN」，瘋狂尖叫，也證明他們熱愛台灣、這片土地的象徵。不少網友看到也十分感動，紛紛留言支持「已哭…….謝謝現場的國人」、「直接掉眼淚好感動」、「喊到我濕了眼眶」等。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。