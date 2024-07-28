小吳、紀卜心早知「十盛加奶精」！網紅醫揭恐怖事實：就是在喝油
Youtuber見習網美小吳跟紀卜心所創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近期因為被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，爆發標示不清爭議。兩人二度發聲明道歉，「從配方一出來時，就知道熟成生乳裡面含有奶精。」小吳強調自己初心沒有想欺騙社會大眾。而網紅醫師蒼藍鴿也在臉書上揭露恐怖事實：「喝奶茶奶精等於在喝茶加喝油。」
記者薛羽彤／綜合報導
「十盛熟成奶茶專賣店」因為乳源含有奶精，而引起消費者撻伐認為他們故意標示不明，小吳跟紀卜心也因此二度道歉。26日小吳發布道歉影片，坦言「從配方一出來時，就知道熟成生乳裡面含有奶精。」他透露自己偏愛奶精奶茶，也是真的喜歡這個產品，才會分享給大家，小吳強調：「我發誓！我們的初心絕對沒有想隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在標示不明這一塊，沒寫清楚，確實是我們疏忽，對不起。」目前門市跟官網都已經將標示寫清楚。
網紅醫師蒼藍鴿常在臉書粉專上分享專業醫學知識，對於近日鬧的沸沸揚揚奶精風波，蒼藍鴿透露「奶精不是奶，而是油。喝奶精奶茶=喝茶+喝油，望周知。」但他表示不要常喝，對身體狀況來說還是可以的。網友也心有戚戚焉回應，「早餐店的根本是天然瀉藥」、「好可怕以前一天兩杯、還好全戒了」、「本來想今天來杯珍奶，立刻斷掉歹念。」
事實上，「十盛熟成奶茶專賣店」在4月開幕之後，期間有眾多YouTuber都購買來開箱試喝，許多創作者也都誤以為十盛奶茶賣的是「純鮮奶茶」，在影片中大推薦，甚至連小吳團隊成員「卡特」也被誤導，但小吳及紀卜心卻都沒有出面澄清過「十盛販售的奶茶有添加奶精」，直到被爆料後才要說明，讓消費者有被欺騙的感覺，也難怪這次會造成如此大風波。