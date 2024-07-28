辦公室吃早餐被酸！他揭公司「制度像北韓」　專家：不觸法多溝通

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貼文曝光後有過來人分享「前公司也管一堆，手機還要收抽屜，如果放桌上會馬上被關切」、「我前東家也是規定吃東西要去員工餐廳吃，想喝手搖飲必須裝到杯子裡才能拿到辦公座位上」、「朋友的前公司也是不能在辦公室吃早午餐，又沒有餐廳，變成有時得坐在樓梯間吃」、「這種公司都是傳產轉型失敗的吧，去工作不就是我提供價值專業給公司來換取相應的薪資」。
不過也有另外一派網友認為「辦公室是工作的地方，你覺得無所謂但其他工作中的同事感受呢？守規則不難，提升一下自己的自律」、「我曾經待過某個很大很大的集團也是不能在辦公室吃早餐」、「科技業規定辦公室不能吃東西很正常，如果同樓層有產線，很怕食物引來老鼠把線咬壞」、「企業有權利規範公司的規則，如果真的不行接受就看誰的本事大」。
曾仲葳表示，不少企業為了維護辦公室環境整潔，要求員工必須遵守使用規範或明訂行為守則，常見的作法包括劃分負責的清潔區域，也被視為自我要求的紀律，甚至團體榮譽指標，而且有些規定雖然看似不方便、不合理，但只要不抵觸《勞動基準法》，勞工在履行勞動契約的同時就被視同接受員工行為守則規範。
曾仲葳建議，原PO若不適應公司規定，除了主動反映、溝通意見，不妨請教職場同事與前輩對此的因應方式，才不會以新人之姿就被貼上「異類」標籤，進而埋下離職導火線。