41歲野生胡歌被捕捉！白髮凌亂瘦到脫相 男神私下真面目曝光
41歲中國男星胡歌因高顏值、精湛演技被封為收視一哥，他過去曾因為嚴重車禍導致破相，經過手術療程後才慢慢恢復，近來他演出名導王家衛的電視劇《繁花》人氣再攀高峰，卻數度被目擊帥臉瘦到崩壞，被拍下白髮蒼蒼的滄桑模樣。
記者吳昕蓓／綜合報導
胡歌近來到江蘇南山竹海景區去旅遊，私下他一身輕便，看起來狀態十分輕鬆，與螢光幕前的帥氣形象相差甚遠，只見他頂著一頭凌亂白髮，簡單穿一件白色上衣搭配同色系袖套，以及綠色短褲，對著鏡頭露出溫和微笑，儘管胡歌的五官仍舊深邃帥氣，卻能發現他整個人瘦了不少，看起來有些憔悴。
照片曝光後，立刻引起大批網友熱烈討論，有網友無法接受男神老了，紛紛直呼：「難以接受，胡歌都有白頭髮了」、「真的是胡歌嗎？」、「歲月不饒人，不得不服老啊」，然而也有粉絲認為，胡歌確實有年紀了，有白髮很正常，「雖然頭髮白了，不過人還是帥的」、「胡歌真帥氣」，「你出去看40多歲的人基本都有白髮！」
事實上，胡歌先前曾為博主「文物醫院」推薦書籍，他的容貌也引發關注，影片中胡歌不僅鬢邊發白、臉頰凹陷，整個人看起來還很消瘦，當時不少網友都直呼，「感覺他突然就老了很多」、「他怎麼就突然頭髮都白了呀」、「白髮不減優雅」、「他的帥哪是幾根白髮能擋住的。」