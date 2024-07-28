奧運網球／Djokovic說想「最後一舞」　Nadal不以為然：誰說的？

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事實上這句話是Djokovic本人說的，他表示如果他能和Nadal對決，那將是一場盛事，「就像過去的美好時光一樣。我希望我們能夠相遇，因為這可能是我們倆（奧運）的最後一舞。」
但Nadal本人可能並未聽過這樣的說法，當他在混合採訪區受訪時，媒體問他「準備好與Djokovic進行最後一舞了嗎？你準備好了嗎？」時，他回道：「誰說這是最後一舞？」顯然還想為未來保留一個空間在。在兩人於男單賽事對決前，Nadal還需要先擊敗匈牙利選手Fucsovics Marton。
不滿賽程安排 Nadal批主辦方
與Marton的比賽將在當地時間周日下午2點進行，Nadal對於這樣的賽程安排相當不滿，因為他才剛和Carlos Alcaraz在男子雙打比賽中結束賽事，隔天卻馬上要打單打。因此他直言：「我不知道明天是否會打單打，我必須和我的團隊一起評估。」
「我要在下午2點比賽？我不明白為什麼賽程要這樣安排，明天下午2點要打比賽，對我來說太扯了。我不懂，現在是晚上10 :00。我必須回去與球隊談談，做出我認為最合適的決定，這樣西班牙才有機會取得成績。」Nadal如此說道。
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