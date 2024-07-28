鞋槓人生／致敬巴黎奧運盛會！Nike經典潮鞋新配色迎來重磅復刻

我是廣告 請繼續往下閱讀
主持人大隻哥首先介紹到，這雙在收鞋界頗具人氣的《Nike Air More Uptempo》，他表示當時芝加哥公牛傳奇球星Scottie Pippen第一次穿著時是黑色款式，「Pippen第一次在公牛隊穿的時候，當時是出黑色鞋款，就是現在最貴的顏色。而其實當時這雙鞋非常厲害的原因，是因為它採用全腳掌的氣墊，整個彈性以及鞋子本身的狀況也好，都是我覺得在當時穿起來非常非常酷的一雙鞋。」
當時定價頗高 如今價格較為親民
而這雙《Nike Air More Uptempo》在當時的定價頗高，價碼大約來到台幣五千元左右，不過如今能以較親民的價格入手，同時鞋頭18哥也表示這雙鞋也很適合女生穿著，「這雙鞋畢竟是相當經典的款式，而且女生穿起來不但會變高，腳也能顯得相對變細，同時算是潮流的小尖端。」
節目的最後主持人們也談到，在奧運期間內，自己對於知名運動品牌替哪位球星推出的個人專屬鞋款，感到最印象深刻，大隻哥則表示是傳奇球星Michael Jordan的《Air Jordan 7 Retro Trophy Room Olympic》，當時是1992年巴塞隆納奧運期間。
至於18哥則表示是美國男籃球星LeBron James的《NIKE LeBron Air Zoom Generation》，18哥也透露，「當時北京奧運的時候這雙鞋款有出專屬的奧運配色，當時球員版事實上並沒有販售，但我還是有收到這雙鞋。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。