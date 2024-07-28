楊紫瓊緊牽「千億身價尪」現身巴黎奧運！影后賀：恭喜中國隊奪金
今年61歲的奧斯卡影后、國際奧委會委員楊紫瓊，2023年7月與千億身價的「前法拉利總裁」尚陶德在日內瓦結婚，沉浸在新婚浪漫氛圍中的夫妻倆，昨（27）日現身法國巴黎奧運現場，除了頻頻合照放閃之外，楊紫瓊也祝賀中國大陸選手昌雅妮與陳藝文在跳水項目奪得金牌。
記者黃雅琪／綜合報導
楊紫瓊與老公尚陶德，近日現身法國巴黎奧運現場，欣賞開幕式與精彩競賽內容，她在Instagram曬出夫妻倆穿戴雨衣，不畏風雨也要觀賞女神卡卡（Lady Gaga）的開場演出，並寫下：「這是美好的」、「可能會下雨，但遊行真是棒極了。」
不僅如此，楊紫瓊與老公尚陶德緊接著進入室內欣賞競賽，2024年巴黎奧運以10公尺氣步槍混合團體賽、跳水項目拉開序幕，在女子雙人3公尺板的比賽中，來自中國大陸的「夢之隊」運動員昌雅妮與陳藝文，以總分337.68分奪下金牌。楊紫瓊也在Instagram比出手指愛心祝賀：「花式跳水中國隊奪得金牌，也恭喜美國隊和英國隊，表現出色！」
國際奧林匹克委員會去年宣佈，楊紫瓊成為新任委員；事實上，在成為演員之前，楊紫瓊早年是一名壁球運動員，更曾榮獲馬來西亞的青少年壁球冠軍，在運動表現上相當優異！楊紫瓊富豪老公尚陶德曾任F1法拉利車隊老闆、國際汽車聯合會前主席，兩人都相當關注運動賽事。