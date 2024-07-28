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巴黎奧運／薩摩亞拳擊教練在選手村過世！享年60歲　國際拳總哀悼

▲2024巴黎奧運會選手村傳來不幸的消息，薩摩亞拳擊教練Lionel Elika Fatupaito在奧運進行期間不幸過世，享年60歲。根據國際拳擊總會的說法，Fatupaito的死因是心臟驟停，被歸因於「自然原因」。圖為巴黎奧運薩摩亞代表團。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運會選手村傳來不幸的消息，薩摩亞拳擊教練Lionel Elika Fatupaito在奧運進行期間不幸過世，享年60歲。根據國際拳擊總會的說法，Fatupaito的死因是心臟驟停，被歸因於「自然原因」。圖為巴黎奧運薩摩亞代表團。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運會的選手村傳來不幸的消息，薩摩亞拳擊教練Lionel Elika Fatupaito在奧運進行期間不幸過世，享年60歲。根據當地媒體《巴黎人報》的說法，Fatupaito的死因是心臟驟停，被歸因於「自然原因」。

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Fatupaito過世　國際拳總哀悼

該事件發生在巴黎開幕式之前，當地時間上午10點20分左右，據《巴黎人報》報導，在Fatupaito心臟病發作時，他正和一名運動員在一起，儘管急救小組已經盡了最大努力，他還是因「自然原因」在現場被宣布死亡。

國際拳總主席Aadi Nair得知消息後，向Fatupaito的家人、朋友、同事表達衷心的哀悼，並高度評價他對拳擊運動的奉獻和熱情，給拳擊界留下不可磨滅的印記，稱他將繼續激勵熱愛拳擊運動的後來人。運動員們在開幕式前，祈禱並向Fatupaito教練致敬。

教練過世　Faoagali今日銜哀出擊

Fatupaito指導的拳擊手是Plodzicki-Faoagali，他也是薩摩亞本屆奧運唯一出賽的拳擊手，這是其生涯第二次打奧運，他將在今天出賽，對手是比利時選手Victor Schelstraete。Faoagali聽聞噩耗後，也在Instagram上發自內心的寫道：「沒有任何言語可以表達我現在的感受，只能願我愛的Lionel教練安息。」

25歲的Plodzicki-Faoagali作為重量級選手參加比賽，他在職業拳賽戰績為2勝0敗，並在2023年太平洋運動會上贏得了金牌。他在2020年東京奧運會上輸給了白俄羅斯選手Uladzislau Smiahlikau。


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