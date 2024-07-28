巴黎奧運／薩摩亞拳擊教練在選手村過世！享年60歲　國際拳總哀悼

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該事件發生在巴黎開幕式之前，當地時間上午10點20分左右，據《巴黎人報》報導，在Fatupaito心臟病發作時，他正和一名運動員在一起，儘管急救小組已經盡了最大努力，他還是因「自然原因」在現場被宣布死亡。
國際拳總主席Aadi Nair得知消息後，向Fatupaito的家人、朋友、同事表達衷心的哀悼，並高度評價他對拳擊運動的奉獻和熱情，給拳擊界留下不可磨滅的印記，稱他將繼續激勵熱愛拳擊運動的後來人。運動員們在開幕式前，祈禱並向Fatupaito教練致敬。
教練過世 Faoagali今日銜哀出擊
Fatupaito指導的拳擊手是Plodzicki-Faoagali，他也是薩摩亞本屆奧運唯一出賽的拳擊手，這是其生涯第二次打奧運，他將在今天出賽，對手是比利時選手Victor Schelstraete。Faoagali聽聞噩耗後，也在Instagram上發自內心的寫道：「沒有任何言語可以表達我現在的感受，只能願我愛的Lionel教練安息。」
25歲的Plodzicki-Faoagali作為重量級選手參加比賽，他在職業拳賽戰績為2勝0敗，並在2023年太平洋運動會上贏得了金牌。他在2020年東京奧運會上輸給了白俄羅斯選手Uladzislau Smiahlikau。
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