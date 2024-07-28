高雄淹大水黃捷出國遭炎上！這些政治人物也因颱風天出遊網炸鍋

低收、中低收戶颱風凱米賑助升至1萬元　淹水未達50公分者可申請

▲颱風「凱米」過境台灣導致多地災情，尤以中南部縣市最為嚴重。（圖／NOWnews攝影中心）
▲颱風「凱米」過境台灣導致多地災情，尤以中南部縣市最為嚴重。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林則澄／台北報導

颱風「凱米」最近過境台灣導致多地災情，衛生福利部督導所轄的公設財團法人賑災基金會配合行政院指示，放寬減輕低收入戶、中低收入戶家庭的淹水救助標準，把從淹水50公分以上調至未達50公分者也可申請，每戶補助則由新台幣5000元升至1萬元，幫助降低受災家庭的負擔。

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賑災基金會說明，3種賑助包括淹水救助、安遷賑助、租屋賑助擇一申請，其中淹水救助提供低收入戶、中低收入戶家庭淹水且有居住事實的現住戶都可申請，是以一個門牌作為一戶計算，每戶發給1萬元，如若符合經濟部水災災害救助種類與標準淹水救助相關規定的民眾，亦可同時申領。

賑災基金會表示，安遷賑助必須設籍並且實際居住才符合資格，提供因災導致住屋毀損達到不堪居住程度的民眾，每人1萬元、每戶5口為限最高5萬元；租屋賑助提供因災倒致住屋毀損達到不堪居住程度的民眾，每人每月最高租屋慰助金3000元，每戶則以戶內實際居住人口最多3人為限，賑助期間最多維持6個月。

▲衛生福利部督導所轄的公設財團法人賑災基金會配合行政院指示，放寬減輕低收入戶、中低收入戶家庭的淹水救助標準，幫助減輕受災家庭的負擔。（圖／衛福部提供）
▲衛生福利部督導所轄的公設財團法人賑災基金會配合行政院指示，放寬減輕低收入戶、中低收入戶家庭的淹水救助標準，幫助減輕受災家庭的負擔。（圖／衛福部提供）
另一方面，衛福部在重傷賑助部分，提供因災導致重傷的民眾，發給慰問金每人5萬元，以及賑災基金會每人10萬元；死亡或失蹤賑助部分，衛福部針對因災導致死或失蹤的民眾，發給慰問金每人20萬元，賑災基金會賑助每人40萬元。

相關規定詳如賑災基金會重大天然災害災民賑助核給要點，民眾如有申請賑助需求，請洽災害發生地的直轄市、縣（市）政府提出申請，並由縣市政府審核認定造冊送往衛福部及賑災基金會，將會儘速核撥，減輕颱風對於經濟弱勢民眾財產損失的衝擊。

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