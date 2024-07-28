蘋果晚了Google 19年！Apple地圖網頁Beta版終於上線 英文版先行
蘋果地圖在2012年首次出現在iOS 6作業系統上，開放時的漏洞百出，當時讓庫克也不得不出面道歉，還建議大家暫時使用其他地圖，連死忠果粉都支持不下去，近年有逐步優化，現在還即將迎來「網頁版」，蘋果推出地圖網頁版，直接上網就能進入蘋果地圖頁面，目前為英文版，會陸續支援其他語言。雖然和Google地圖的網頁版相差有19年，但慢慢追趕，總是會有趕上的一天。
記者周淑萍/綜合報導
Google地圖的網頁版早在2005年就已經推出，而Apple地圖的網頁版則在今年才推出公測版，相差有19年之久。蘋果地圖從早先的漏洞百出，到現在對開車族來說，蘋果地圖的好評正默默的往上攀升，不少網友就認為蘋果地圖的導航比較舒服，會明確的點出路名和轉彎的方向，相較於Google地圖的「微向東走、向右轉再向右轉往東走」的方向指令，蘋果地圖的語音指令明確很多，但圖資系統不夠完整確實是重傷，且針對台灣機車族來說沒有機車導航，以功能的完整度來說，蘋果地圖還有一大段路需要追趕。
2024年追趕路程再往前一格，推出網頁版 Apple 「地圖」公開測試版，讓世界各地的使用者可以直接從瀏覽器使用「地圖」。用戶可以在網頁上取得行車和步行路線，同時顯示照片、營業時間、評分和評論等實用資訊，為了提高流暢度，可以直接透過「地圖」地點卡訂餐，還可以瀏覽精選「指南」，發掘該地的飲食、購物和景點，還有「環視」功能將於近月內推出。
目前網頁版的蘋果地圖只有提供英文版本，支援Mac、iPad上的Safari 和 Chrome 以及 Windows PC 電腦上的 Chrome 和 Edge 相容。網頁版「地圖」將逐步擴展支援其他語言、瀏覽器和平台。