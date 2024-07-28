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巴黎市區又驚傳停電？網狂轉「監視器畫面」影像　官方仍未證實

▲巴黎奧運開幕式過後，社群平台X上瘋傳巴黎市區停電消息。圖為法國氣象局架設的網路實時攝影機畫面。（圖／翻攝自法國氣象局）
▲巴黎奧運開幕式過後，社群平台X上瘋傳巴黎市區停電消息。圖為法國氣象局架設的網路實時攝影機畫面。（圖／翻攝自法國氣象局）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024巴黎奧運各項賽事如火如荼展開，開幕前夕法國高速鐵路卻遭有心人士大規模惡意破壞，當局目前尚未鎖定犯案人士或團體，仍未排除國外勢力在背後下令，而在開幕式結束入夜後的凌晨，許多網友紛紛表示目前巴黎市區疑似突然發生斷電，懷疑是否遭受網路攻擊，惟目前官方或外媒尚未正式對外說明。

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巴黎奧運開幕式於當地時間26日傍晚舉行，有當地監視器在當地時間26日晚間11點左右拍下當地斷電陷入整片黑暗的畫面，不少網友也稱27日凌晨1點起陸續出現斷電情況，相關消息在社群平台X上瘋狂受到轉載，但是目前官方並沒有即時宣布是否又遭受惡意破壞，《世界報》（Le Monde）、《費加洛報》（Le Figaro）等法國主要媒體也尚未報導停電消息。

有少數媒體和社群平台帳號稱巴黎多個地區發生嚴重停電，也有消息指目前停電發生在第9、第10、第18、第19區的部分街道。

至截稿為止，目前尚不清楚停電是否屬實，但檢視轉發相關訊息或影音內容的帳號可以發現，其中具有權威性、可靠性的帳號並不多，有些帳號專門轉傳分享小道消息，有些則是在奧運開幕式期間針對法國知名變裝皇后等表演者諧仿名畫《最後的晚餐》進行抨擊，認為褻瀆耶穌門徒、不尊重基督徒等會受到「報應」。

其中一則疑似監視器拍攝的畫面顯示，當地時間26日傍晚10點59分街上燈火還亮著，而到了晚間11點整廣場的路燈瞬間消失，陷入一片漆黑，然而畫面左上標示著德國城市「明斯特」（Munster）的字樣，貼文內也並未確切說明影片拍攝地點是否是在法國巴黎。

另外，檢視法國氣象局在巴黎各區的網路攝影機可以發現，部分區域仍保持燈火通明，並未有「大規模停電」跡象。

由於開幕式之前的法國高鐵遭人縱火惡意破壞，再加上先前包含《衛報》、《路透》等外媒報導有居住在法國多年的俄羅斯廚師疑似與外國勢力勾結，計畫於奧運期間發動大規模的「破壞行動」，檢警單位還搜出俄羅斯情報單位資料，有不少網友擔心巴黎市區會再度遭受網路攻擊等破壞，但當局目前針對高鐵破壞事件僅稱正在搜索犯人，請外界不要擅自揣測案情。

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