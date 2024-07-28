巴黎市區又驚傳停電？網狂轉「監視器畫面」影像　官方仍未證實

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有少數媒體和社群平台帳號稱巴黎多個地區發生嚴重停電，也有消息指目前停電發生在第9、第10、第18、第19區的部分街道。
至截稿為止，目前尚不清楚停電是否屬實，但檢視轉發相關訊息或影音內容的帳號可以發現，其中具有權威性、可靠性的帳號並不多，有些帳號專門轉傳分享小道消息，有些則是在奧運開幕式期間針對法國知名變裝皇后等表演者諧仿名畫《最後的晚餐》進行抨擊，認為褻瀆耶穌門徒、不尊重基督徒等會受到「報應」。
其中一則疑似監視器拍攝的畫面顯示，當地時間26日傍晚10點59分街上燈火還亮著，而到了晚間11點整廣場的路燈瞬間消失，陷入一片漆黑，然而畫面左上標示著德國城市「明斯特」（Munster）的字樣，貼文內也並未確切說明影片拍攝地點是否是在法國巴黎。
另外，檢視法國氣象局在巴黎各區的網路攝影機可以發現，部分區域仍保持燈火通明，並未有「大規模停電」跡象。
由於開幕式之前的法國高鐵遭人縱火惡意破壞，再加上先前包含《衛報》、《路透》等外媒報導有居住在法國多年的俄羅斯廚師疑似與外國勢力勾結，計畫於奧運期間發動大規模的「破壞行動」，檢警單位還搜出俄羅斯情報單位資料，有不少網友擔心巴黎市區會再度遭受網路攻擊等破壞，但當局目前針對高鐵破壞事件僅稱正在搜索犯人，請外界不要擅自揣測案情。
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