黃捷出國牽拖柯志恩反被酸爆 他譏「這點說對了！」打臉綠營側翼
凱米颱風挾帶驚人雨量襲擊南部，高雄淹成汪洋一片，民進黨立委黃捷遭爆風災期間人不在台灣，黃捷坦言有疏失願檢討，不過又點名國民黨也有4名立委未現身勘災，包括立法院副院長江啟臣與不分區立委柯志恩。但兩人20日就搭機到歐洲國會外交，國民黨青年部前主任陳冠安痛批黃捷，要求公布出國行程。
記者何哲欣／台北報導
陳冠安在臉書說，江啟臣柯志恩去哪，立法院網站的國會外交專區寫得一清二楚，就是代表立法院，前往捷克等歐洲國家，進行國會外交，並且將會拜訪捷克參眾議院，會晤韋德齊議長及諸多國會議員，這不只是公務行程，更能促進台捷實質外交關係發展，就請問黃捷，你出國是因公參訪嗎？還是私人行程？
陳冠安也說，黃捷批評柯志恩但柯自始自終就向公眾揭露自己的參訪行程，在風災期間，也針對因公出國不在高雄，向民眾致歉，更沒有去牽拖黃捷也不在國內，反觀黃捷，風災期間不只沒有向選民報告去向，所謂的國外行程，目前也沒有任何資訊顯示為公務參訪，出國旅遊不是問題，但問題就在，黃捷刻意在風災期間隱蔽自己出國，然後被各界質疑之後才坦承。
陳冠安批評黃捷「遮遮掩掩被抓包，道歉不甘願還牽拖別人」，不過認為她說對了一點，就是前晚鼓山區仍有大面積積水，「從國外匆匆忙忙趕回高雄的民進黨立委，第一件事就是打臉綠營側翼」，鼓山區的水並沒有2小時就退。