巴黎奧運又搞烏龍！韓國隊2度遭殃　官方IG拼錯首金得主名字惹議

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綜合《韓聯社》等韓媒報導，在韓國選手團乘船進場時，場內的法文與英文廣播，卻稱他們來自「Republique populaire democratique de core」與「Democratic People's Republic of Korea」，兩種語言都代表朝鮮，而韓國的正確英文名稱則為「Republic of Korea」，此烏龍事件引發韓國內部相當不滿。
事後，國際奧委會（IOC）也出面在韓國官方帳號致歉，針對在開幕式中介紹韓國運動員出場時的口誤表達誠摯歉意。甚至連奧會主席Thomas Bach都親自致電向韓國總統尹錫悅道歉。
烏龍連莊 對象恰巧又是韓國
就在開幕式的隔日，韓國本屆奧運會的首面金牌得主出爐，是由男子奧運擊劍選手吳尚旭，在個人軍刀項目的決賽中，擊敗突尼西亞好手Fares Ferjani所拿下。
而巴黎奧運官方IG特別撰文紀錄，但沒想到在文中，卻誤把韓國選手吳尚旭的英文拼音（Oh sanguk），寫成（Oh sangku），在被韓國網友發現後引起熱議，多家媒體也爭相報導。目前該則貼文上的名字已經過修正，為正確的拼音，但貼文底下仍能看到不少韓國網友留言表達不滿。
吳尚旭在上屆東京奧運曾拿過團體戰金牌，這次在個人項目首度奪金，締造韓國擊劍項目的紀錄。目前韓國總共累積3面獎牌，分別為1金、1銀、1銅，獎牌數暫時位居各國第5名。
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