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巴黎奧運又搞烏龍！韓國隊2度遭殃　官方IG拼錯首金得主名字惹議

▲韓國擊劍選手吳尚旭，在巴黎奧運的個人軍刀項目奪下金牌，是韓國本屆奧運會的首金，不過賽事官方Instagra卻誤將他的名字拼錯，引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國擊劍選手吳尚旭，在巴黎奧運的個人軍刀項目奪下金牌，是韓國本屆奧運會的首金，不過賽事官方Instagra卻誤將他的名字拼錯，引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

本屆巴黎奧運開幕式在巴黎塞納河舉行，華麗的演出和大型煙火秀讓不少人留下深刻印象，不過其中也出現不少插曲。在韓國代表隊進場時，官方法文、英文廣播都誤稱他們來自「朝鮮」，引起軒然大波，在國際奧會親自道歉後，風波才漸緩。然而，事隔不到一日，今（28）日巴黎奧運官方IG再出烏龍，誤將韓國本屆首金得主，男子擊劍選手吳尚旭的名字拼錯，引起眾多韓國網友、媒體不滿

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開幕式嚴重烏龍　國際奧會致歉

綜合《韓聯社》等韓媒報導，在韓國選手團乘船進場時，場內的法文與英文廣播，卻稱他們來自「Republique populaire democratique de core」與「Democratic People's Republic of Korea」兩種語言都代表朝鮮，而韓國的正確英文名稱則為「Republic of Korea」，此烏龍事件引發韓國內部相當不滿

事後，國際奧委會（IOC）也出面在韓國官方帳號致歉，針對在開幕式中介紹韓國運動員出場時的口誤表達誠摯歉意。甚至連奧會主席Thomas Bach都親自致電向韓國總統尹錫悅道歉

▲2024年巴黎奧運開幕式烏龍不少，韓國國名被主會場的場內播報員竟被念成「朝鮮」，引起軒然大波。稍早國際奧委會意識到錯誤，也已經透過官方帳號向韓國進行道歉。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運開幕式烏龍不少，韓國國名被主會場的場內播報員竟被念成「朝鮮」，引起軒然大波。稍早國際奧委會意識到錯誤，也已經透過官方帳號向韓國進行道歉。（圖／美聯社／達志影像）
烏龍連莊　對象恰巧又是韓國

就在開幕式的隔日，韓國本屆奧運會的首面金牌得主出爐，是由男子奧運擊劍選手吳尚旭，在個人軍刀項目的決賽中，擊敗突尼西亞好手Fares Ferjani所拿下

而巴黎奧運官方IG特別撰文紀錄，但沒想到在文中，卻誤把韓國選手吳尚旭的英文拼音（Oh sanguk），寫成（Oh sangku），被韓國網友發現後引起熱議，多家媒體也爭相報導。目前該則貼文上的名字已經過修正，為正確的拼音，但貼文底下仍能看到不少韓國網友留言表達不滿

吳尚旭在上屆東京奧運曾拿過團體戰金牌，這次在個人項目首度奪金，締造韓國擊劍項目的紀錄。目前韓國總共累積3面獎牌，分別為1金、1銀、1銅，獎牌數暫時位居各國第5名。


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