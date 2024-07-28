阿湯哥現身巴黎奧運！獲頒法國榮譽軍團勳章 62歲驚人髮際線現形
今年62歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯，近日正在英國倫敦忙著趕拍《不可能的任務》續作，卻不忘於昨（27）日現身法國巴黎奧運現場觀禮，頂著傾盆大雨、沒撐傘露出超高髮際線，在開幕前他還獲頒「法國榮譽軍團勳章」，表彰其對法國的特殊貢獻。
記者黃雅琪／綜合報導
美國主持人歐塔卡比在法國巴黎奧運巧遇阿湯哥，兩人淋著大雨在現場開心合照，她發文說：「你知道嗎，當你夢想見到湯姆克魯斯時⋯⋯然後它終於實現了。」照片中歐塔卡比穿著白色雨衣包緊緊，一旁的阿湯哥以招牌黑色西裝亮相，淋成「落湯雞」的他意外露出超高髮際線、稀疏髮量，頗為驚人。
阿湯哥之所以在拍攝期間抽空現身巴黎奧運、擔任觀禮嘉賓，關鍵在於開幕前他接受法國文化部長達狄，頒發「法國榮譽軍團勳章」，以表彰其對於法國的特殊貢獻。法國榮譽軍團勳章，全名為法國國家榮譽軍團勳位，是法國政府頒授的最高榮譽勳位勳章，以表彰對法國做出特殊貢獻的軍人和其他各界人士。
法國文化部長達狄於開幕典禮結束後，在社群平台X發佈合照，感謝阿湯哥在2017年於法國巴黎拍攝《不可能的任務》，彰顯了美麗的首都，她說：「他對電影的熱情，激勵了所有大銀幕愛好者。」照片中阿湯哥穿著淡藍色休閒上衣、西裝褲與皮鞋，面向鏡頭笑得好開心，於人生里程碑又更上一層樓。